Dwujęzyczna 8d najlepsza w województwie!

Dwujęzyczna klasa 8d (Szkoła Podstawowa SP6) pod kierunkiem wychowawczyni Gabrieli Źrałek wzięła udział w Międzynarodowym „Konkursie Matematyka bez granic”. Konkurs przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego „sztab światowy”. Oryginalna nazwa, pod którą jest znany na całym świecie, to „Mathématiques sans frontiéres” i jest organizowany pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy!

Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył).

Klasa 8d startowała w kategorii wiekowej „Senior”. Dzięki wysokim umiejętnościom matematycznym, a także świetnej współpracy pomiędzy uczniami, zajęła I miejsce w województwie wśród wszystkich startujących w konkursie klas ósmych.