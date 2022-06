Uwaga na gwałtowne burze! IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne

W poniedziałek 13 czerwca w godzinach od 11:00 do 20:00 w województwie śląskim mogą wystąpić burze z silnymi opadami deszczu. Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.