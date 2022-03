Dwie palety karmy dla psów i kotów z Ukrainy w Fundacji SosnoŚląskie

One też uciekają. Czworonogi. W obliczu wojny nie tylko ludzie uciekają z pola bitwy, ale także czworonogi, przyjaciele domów. One także potrzebują pomocy.

Przekazano karmę dla sosnowieckiej fundacji SosnoŚląskie

Fundacja SosnoŚląskie koty do adopcji, która postawiła na swoje barki przyjąć czworonożnych uchodźców potrzebowała pomocy. I właśnie na tę potrzebę odpowiedziała fundacja Zoodoptuj z Andrychowa. W odpowiedzi na apel sosnowieckiej fundacji Zoodoptuj postanowiło przekazać karmę zebraną w ramach lokalnej akcji, która czekała właśnie na najbardziej potrzebujących czworonogów.

W efekcie do SosnoŚląskich kotów do adopcji trafiły aż dwie gigantyczne palety karmy od Zoodoptuj, które chociaż w niewielkim stopniu, mamy nadzieję, pomogą bezdomniakom. Karma przekazana dla ukraińskich czworonożnych uchodźców przyjętych przez fundację SosnoŚląskie koty do adopcji pochodzi z akcji #AndrychowDlaSchronisk.

Akcja zbiórki karmy zainicjowana została przez andrychowską fundację Zoodoptuj początkiem jesieni minionego roku. Większość zebranej karmy przekazano lokalnym, najbardziej potrzebującym schroniskom, a część – ta, która trafiła do SosnoŚląskich kotów dla ukraińskich psiaków i kociaków – czekała na swoją kolej.