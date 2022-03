Wiosenne propozycje na ekranach kin Helios!

Astronomiczna wiosna już na horyzoncie, a wraz z jej nadejściem robi się cieplej również w kinach Helios. Najbliższy tydzień przyniesie widzom trzy premierowe tytuły, dzięki którym będzie bardzo głośno, szybko, efektownie, ale i do śmiechu! Oprócz nowości w repertuarze kinomani znajdą także filmy spod znaku animacji, przygody czy mrocznej sensacji. Fanów cyklicznych spotkań filmowych czekają niemałe emocje podczas Maratonu Oscarowego czy spotkania z najnowszym dziełem Pedro Almodóvara w ramach Kina Konesera.

"Ambulans"

Pierwsza z nadchodzących premier to „Ambulans” - gorąca propozycja mistrza kina akcji Michaela Baya, który wie jak zatrząść salą kinową! To historia braci, którzy napadają na bank i dokonują tego w szczytnym celu. Stawka jest wysoka bo do podziału jest 32 miliony dolarów. Jednak ich ucieczka kończy się spektakularnym niepowodzeniem. Zdesperowani bracia porywają karetkę z rannym policjantem, któremu pomaga ratowniczka medyczna. Will i Danny uciekają przed całą policja Los Angeles, muszą utrzymać przy życiu zakładnika i jakoś starać się nie pozabijać nawzajem...

"Za duży na bajki"

Druga premiera to propozycja dla całej rodziny - film „Za duży na bajki” przedstawia historię Waldka, dziesięciolatka pochłoniętego światem gier komputerowych z nadopiekuńczą mamą u boku, która trzyma go pod kloszem. Wszystko jednak zmienia pojawienie się w jego życiu ekscentrycznej ciotki Mariolki. Waldek zostaje pod jej opieką na czas nieobecności mamy, która boryka się z ciężką chorobą. Od tej pory życie chłopca będzie musiało nabrać nieco innego tempa... Przyjaźń wystawiana na próby, pierwsza miłość, trudy dorastania, turniej gamingowy, a jakby tego było mało – dorośli, którzy wszystko wiedzą najlepiej.

"To nie wypanda"

W repertuarze Heliosa można wciąż znaleźć najnowszą produkcję studia Disney/Pixar „To nie wypanda”. Na jej punkcie świat oszalał, a krytycy zgodnym chórem twierdzą, że to jedna z najlepszych animacji ostatnich lat. Śmiech dzieci i rodziców dochodzący z sal kinowych jest tego najlepszym dowodem. Mei Lee to rezolutna 13-latka, która przechodzi okres dorastania. Nie jest jej już po drodze z nadopiekuńczą mamą. Chce być samodzielna i móc decydować o pewnych sprawach, które są istotne dla dziewczynki w jej wieku...

"LUCA"

Helios ma też propozycję rodzinnych seansów dla ukraińskich widzów. Kontynuując cykl bezpłatnych pokazów w języku ukraińskim sieć zaprasza na kolejny seans w towarzystwie bohaterów filmu „LUCA” od piątku, 18 marca. To przepiękna historia o przyjaźni, sile i wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń bez względu na wiek, a widzów ogrzeje dodatkowo słońce włoskiej riwiery, gdzie rozgrywa się akcja filmu.

"BATMAN"

Mroczny Rycerz powrócił na ekrany w wielkim stylu tak jak i odtwórca tytułowej roli Robert Pattinson. Fani na całym świecie z wielkim entuzjazmem przyjęli sam film czego dowodem jest frekwencja w kinach. Powstają pytania czy to, aby nie najlepszy film o Batmanie. „BATMAN” w wydaniu Matta Reevesa to mroczna opowieść w stylu klasycznego kryminału noir ukazująca Gotham przesiąkniętym korupcją, a samego Batmana stawia jako bezwzględnego mściciela i najlepszego detektywa w uniwersum DC. Wybierając się do kina, na widzów czeka trzygodzinna mroczna podróż w towarzystwie niesamowitej ścieżki dźwiękowej okraszonej między innymi słynnym utworem Nirvany „Something in the Way”. Tej podróży do Gotham nie da się zapomnieć...

"Uncharted"

Żądnych przygód i poszukiwania skarbów Magellana Helios zaprasza na przygodę w towarzystwie Nathana Drake’a i „Sully’ego” Sullivana w filmie „Uncharted”, który jest adaptacją jednej z najbardziej popularnych gier ostatnich lat. Natomiast 17 marca w ramach cyklu Kultura Dostępna zaprezentowany zostanie nie mniej porywający film „Furia”, którego bohaterką jest Aleksandra Rola – bezkompromisowa zawodniczka MMA, która w ciągu roku pokonała w Polsce wszystkie przeciwniczki. To dokument o marzeniach i spełnianiu wyznaczonych celów oraz cenie, jaką trzeba za to zapłacić.

"Matki równoległe"

21 marca cykl Kino Konesera przedstawi widzom film „Matki równoległe”. Najnowszy film Pedro Almodóvara prezentuje losy dwóch samotnych kobiet i przyszłych mam, poznających się w szpitalu w dniu porodu. Mogłoby się wydawać, że ich ścieżki ledwie się przetną, tymczasem więź, która je połączy, okaże się bardzo mocna. Jak to u Almodóvara bywa: zbieg okoliczności może stać się przeznaczeniem, a rodzina z wyboru tą, która zaoferuje bezwarunkową akceptację i miłość.

Tuż przed ceremonią wręczenia najbardziej prestiżowych nagród filmowych, Helios zaprasza prawdziwych kinomanów na jedyny i niepowtarzalny Nocny Maraton Oscarowy. W ciągu jednej nocy (z 25 na 26 marca) zostaną pokazane trzy filmy, które łącznie zawalczą o 20 statuetek: „Diuna”, „King Richard: Zwycięska rodzina” oraz „Drive my car”. Widzów czeka aż osiem godzin spędzonych w towarzystwie największych gwiazd wielkiego ekranu.

Repertuar Heliosa niezmiennie oferuje super seanse każdego dnia. Dlatego warto już dziś zajrzeć na stronę www.helios.pl, zapoznać się z poszczególnymi tytułami i zaopatrzyć w kinowe bilety. Należy przy tym pamiętać o wyjątkowej ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”!