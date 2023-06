Dwa nowe murale zdobią osiedla w Sosnowcu

Jaskrawy, żółto-czerwono-niebieski mural szermierza w bojowej pozycji pojawił się niedawno na ścianie jednego z budynków przy ul. Koszalińskiej w Sosnowcu, a przy ul. Kieleckiej 20 fasadę bloku zdobi obraz wielkiego koszykarza.

To szósty już mural w zasobach S.M. „Hutnik” przedstawiający sportowe motywy. Co istotne, w przyszłości murale zostaną połączone w Zagłębiowski Szlak Sportowy, który będzie opowiadać o historii i ważnych osobach dla lokalnego sportu.

Wysoka na ok. 15 metrów praca przy ul. Koszalińskiej to piąty mural w zasobach S.M. „Hutnik” i drugi przy tej samej ulicy. Pierwszy z nich powstał na fasadzie poddanego termomodernizacji budynku przy ul. Stańczyka 1-5 (wcześniej znajdował się tam inny mural). W 2018 roku, z okazji setnej rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości namalowano tam obraz przedstawiający ułanów na koniach.

- Jesteśmy otwarci na wszystkie oryginalne działania i inicjatywy, które czynią nasze osiedla jeszcze ładniejszymi. Oprócz tzw. twardych inwestycji, takich jak termomodernizacje czy remonty infrastruktury, stawiamy także na aspekty wizualno-funkcjonalne. Kocie domki, nowe klomby, alejki, liczne place zabaw czy nowy, kolejny już mural w naszych zasobach. Te rzeczy po prostu cieszą oko i wierzę, że mieszkańcy również to dostrzegają – mówi Maciej Adamiec, Prezes S.M. „Hutnik”.

Rok później powstało kolejne dzieło - nieopodal najnowszego, przy ul. Koszalińskiej 1-9 pod nazwą „Sosnowiecka Duma – Hokej”. Ideą jego powstania było upamiętnienie najważniejszych osiągnięć klubu hokejowego Zagłębie Sosnowiec; w tym pięciu mistrzostw Polski. Następny mural również poświęcony został sosnowieckiemu sportowi, tym razem drużynie siatkarskiej. Wykonany został w 2021 roku przy ul. Wagowej 24a (dzielnica Kazimierz).

Trzy najnowsze murale zostały zrealizowane już w tym roku. Pierwszy z nich przedstawia dzieci stojące na tle dworku rodziny Siemieńskich, w którego murach mieszkała bł. Wanda Malczewska. Co ważne, projekt został opracowany na podstawie zwycięskiej pracy jednego z uczniów SP Nr 25 w Sosnowcu organizowanego z okazji dwusetnej rocznicy urodzin błogosławionej.

W ciągu najbliższych kilku lat na terenie Sosnowca powstaną kolejne murale, które stworzą Zagłębiowski Szlak Sportowy. To specjalna inicjatywa S.M. „Hutnik” i sosnowieckiej Fundacji Dla Młodych oraz hołd dla lokalnego sportu, który w ma szczególne znaczenie dla wielu mieszkańców miasta.

- Zagłębiowski Szlak Sportowy to chęć upamiętnienia ważnych i związanych z naszym lokalnym sportem osób: sportowców, trenerów, całych drużyn i klubów. To projekt, który chcemy rozwijać przez najbliższe lata, aby ostatecznie zaowocował kompletnym, interaktywnym Szlakiem, który będzie można przejść lub przejechać rowerem, przy okazji dowiadując się wielu ciekawych informacji o zagłębiowskim sporcie. Murale, będące prawdziwymi dziełami sztuki to dopiero początek – mówi Marcin Podsiadło, z-ca Prezesa S.M. „Hutnik” i pomysłodawca Zagłębiowskiego Szlaku Sportowego.