Drugie życie rowerów z Sosnowieckiego Roweru Miejskiego. Trafią między innymi do szkół

152 rowery trafią do sosnowieckich szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pierwsze 30 rowerów przekazano bezpłatnie uczniom z Zespołu Szkół nr 2 przy ul.B. Prusa na Środuli. To jedna z dwóch szkół w mieście, w której znajduje się miasteczko ruchu drogowego.

Rowery były wcześniej wykorzystywane w ramach Sosnowieckiego Roweru Miejskiego. Miejsce SKM zajął Metrorower.

– Sprawdziliśmy stan rowerów, poddaliśmy je serwisowi i te, które są w pełni sprawne postanowiliśmy przekazać. Szkoły będą mogły je wykorzystać na przykład do nauki w ramach przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Jeśli będzie taka chęć, to uczniowie będą mogli z nich korzystać w codziennych podróżach pomiędzy szkołą a domem – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

– Najwięcej bo 35 rowerów trafiło do SP 45 przy ul. Czeladzkiej. 30 jest do dyspozycji Zespołu Szkół nr 2 (popularna szkoła z „armatą”) oraz ZSO nr 3 (ul. Piłsudskiego 114). Pozostałe 3 trafią do SP nr 46 (ul. Gwiezdna 2), 12 do SP 30 (ul. Sucha 21), 5 do SP nr 20 (ul. Gen. Andersa 66 ), kolejne 25 do SP 15 (przy ul. Wojska Polskiego) i ostatnie 12 do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (ul. Piwnika Ponurego 9 w Sosnowcu) – Czekamy na kolejne zgłoszenia, bo mamy jeszcze ponad 100 rowerów – dodaje prezydent Sosnowca.