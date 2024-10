Październikowe premiery w kinach Helios

Nowy miesiąc rozpoczyna się wejściem do kin wyczekiwanych tytułów – przede wszystkim filmu „Joker: Folie a deux”, jak również najnowszej animacji „Smok Diplodok”. Na wielkich ekranach pojawią się również inne gorące nowości, nocny maraton filmowy, senase muzyczne oraz stałe, uwielbiane przez widzów cykle.

Joker: Folie a deux

„Joker: Folie a deux” to kontynuacja świetnie przyjętego „Jokera” z 2019 roku. Arthur Fleck trafia do szpitala psychiatrycznego Arkham, gdzie czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Spotyka tam również terapeutkę muzyczną, Harleen Quinzel. Bohater odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył. Postacie zaczyna łączyć miłość, która następnie przeradza się w obsesję i prowadzi oboje do obłędu... Główne role kreują Joaquin Phoenix i Lady Gaga, a w produkcji nie zabraknie brawurowo zaśpiewanych motywów muzycznych.

Smok Diplodok

W repertuarze pojawi się również film animowany „Smok Diplodok”, będący polską koprodukcją. Tytułowy bohater marzy, by jego życie nabrało odrobiny koloru. Żądny przygód Diplodok pragnie odkryć, co kryje się za tamą otaczającą jego dom, jednak nie pozwalają mu na to nadopiekuńczy rodzice. Pewnego dnia znikają oni w tajemniczych okolicznościach. Ich syn wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć bliskich, w czym pomagają mu nowo poznani przyjaciele: czarodziej Hokus Pokus, Profesorek Nerwosolek i bystra pilotka Entomologia.

Beetlejuice Beetlejuice

Na widzów kin Helios czekają też najpopularniejsze produkcje ostatnich tygodni. „Beetlejuice Beetlejuice” to porywająca nowość w reżyserii Tima Burtona. Trzy pokolenia Deetzów powracają do domu w Winter River, a kwestią czasu jest przybycie Beetlejuice’a, który wywoła jeszcze większy chaos...

Drużyna A(A)

Kinomani mogą zapoznać się również z polską nowością – „Drużyna A(A)”. Film opowiada o grupie krzyżowo uzależnionych alkoholików, przebywających w tym samym ośrodku terapeutycznym, któremu grozi zamknięcie. Pragną oni uratować placówkę, w tym celu muszą... przeszmuglować przez cały kraj dwie cysterny spirytusu. W obsadzie znaleźli się między innymi: Danuta Stenka, Magdalena Cielecka i Łukasz Simlat.

Dziki robot

W repertuarze Heliosa znajdą się także propozycje filmowe doskonałe dla widzów w każdym wieku. W sobotę i niedzielę, 5 i 6 października, przedpremierowo wyświetlana będzie animacja „Dziki robot”. Główny bohater rozbija się na niezamieszkanej wyspie i musi się przystosować do surowego otoczenia. Stopniowo uczy się, jak przetrwać, buduje relacje ze zwierzętami, a nawet zostaje przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia. Pokazom będą towarzyszyły pozytywne konkursy z nagrodami. Z kolei „W głowie się nie mieści 2” to przebojowa opowieść o dorastającej nastolatce Riley, która zmaga się z kolejnymi kłopotami i nowymi emocjami.

Mini Maraton „Joker”

Na wielkich ekranach zagości także specjalne wydarzenie dla fanów filmów o najsłynniejszym przestępcy uniwersum DC. W piątkowy wieczór, 4 października, w ramach Mini Maratonu „Joker” widzowie będą mogli przypomnieć sobie obraz o tym samym tytule, jak również zapoznać się z gorącą nowością, czyli opisanym wyżej „Joker: Folie à deux”.

Koncert Andre Rieu „Potęga miłości”

W weekend, 5 i 6 października oraz w środę, 9 października, w kinach Helios ponownie zostanie wyświetlony koncert Andre Rieu „Potęga miłości”. Tytuł jest nieprzypadkowy, gdyż widowisko ukazuje najpiękniejsze muzyczne motywy z filmów romantycznych. Nie zabraknie też klasycznych walców, które wykonuje Orkiestra Johanna Straussa.

Kino Konesera

W poniedziałek, 7 października, w ramach cyklu Kino Konesera w wybranych lokalizacjach odbędą się pokazy dramatu „Tatami”, zdobywcy nagrody specjalnej na Festiwalu w Wenecji. Irańska dżudoczka jedzie na mistrzostwa świata zdeterminowana, by zdobyć złoty medal. W połowie zawodów otrzymuje od władz swojego kraju nakaz wycofania się z zawodów, czemu nie chce się podporządkować...

Kultura Dostępna

Z kolei w czwartkowe popołudnie, 10 października, kinomani mogą wybrać się na film „Kobieta z...” w ramach cyklu Kultura Dostępna. Dzieło Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta w poruszający sposób opowiada o walce o własną tożsamość. W rolach głównych występują Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i Joanna Kulig.

