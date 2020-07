Druga tura wyborów prezydenckich 2020. Polacy ruszyli do urn

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Polacy ruszyli do urn. Głosowanie w wyborach prezydenckich potrwa do godziny 21:00. Ze względu na pandemię COVID-19 wybory odbywają się w reżimie sanitarnym.

W niedzielę o 7:00 rano zostały otwarte lokale wyborcze - rozpoczęła się druga tura wyborów prezydenckich. Kandydują w niej ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Punkty do głosowania będą czynne do 21:00. Do tej godziny, jeśli Państwowa Komisja Wyborcza nie zdecyduje inaczej, trwa cisza wyborcza.

Przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała rano, że "wybory przebiegają spokojnie".

Druga tura wyborów prezydenckich 2020

Według danych, jakie przekazał 10 lipca szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, liczba uprawnionych do głosowania w niedzielnych wyborach to 29 937 795 osób, w tym 519 431 wyborców głosujących za granicą. W porównaniu do pierwszej tury jest to blisko 150 tysięcy osób więcej za granicą. Powołano 27 231 obwodowych komisji wyborczych.

Liczba wysłanych pakietów wyborczych to 673 939, w tym 479 584 pakiety za granicą.

- Jest to przyrost blisko o 140 tysięcy pakietów dla głosujących za granicą - poinformował Marciniak. - Warto zauważyć, że o ile w pierwszej turze za granicą obwodów było 169, to w tej chwili jest 171. Wynika to z tego, że utworzono obwody w Kuwejcie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – przekazał szef PKW.



Zasady głosowania i bezpieczeństwo

Do lokalu wyborczego należy udać się w niedziele 28 czerwca w godzinach od 7:00 do 21:00. Aby móc przystąpić do głosowania, należy przedstawić komisji wyborczej ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty bądź prawo jazdy. Dokument posłuży komisji do znalezienia wyborcy w spisie bądź w przypadku zaświadczenia o prawie do głosowania dopisze go do niego.

Każdy wyborca otrzyma w lokalu kartę do głosowania opatrzoną oryginalną pieczęcią, na której to należy postawić krzyżyk przy jednym z 2 kandydatów biorących udział w wyborach w 2020 roku. Według nowelizacji kodeksu wyborczego ze stycznia 2018 za krzyżyk uznajemy "co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki". Jeżeli wyborca postawi krzyżyk przy więcej niż jednym nazwisku bądź nie postawi go wcale - głos będzie nieważny!

W lokalu wyborczym jednocześnie przebywać może nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, to może spowodować kolejki do głosowania. Jednak według kodeksu wyborczego każdy, kto przybędzie do lokalu do godziny 21, będzie miał możliwość zagłosowania.

Wprowadzono także pierwszeństwo w głosowaniu dla osób:

powyżej 60 lat,

niepełnosprawnych,

z dzieckiem poniżej 3 lat

oraz kobiet w ciąży.



Cisza wyborcza

Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej to wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży, zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów – przestępstwo.

W czasie ciszy wyborczej nie wolno upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny od pięciuset tysięcy do miliona złotych.