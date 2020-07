Domowy oprawca tymczasowo aresztowany. Usłyszał zarzut znęcania!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci doprowadzili przed obliczę prokuratora i sądu 41-letniego mężczyznę, który od blisko dwóch lat znęcał się nad swoją matka i niepełnosprawnym ojcem. Domowy oprawca usłyszał zarzut znęcania. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna będzie odpowiadał za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy, co powoduje zaostrzenie kary.

Sosnowieccy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań w dzielnicy Pogoń

Na miejscu okazało się, że syn dwojga seniorów wszczął pod wpływem alkoholu awanturę, podczas której groził swojemu niepełnosprawnemu ojcu oraz wykręcił rękę matce. Policjanci ustalili, ze nie była to pierwsza taka awantura, a ich syn był już w przeszłości karany za znęcanie i naruszenie nietykalności cielesnej. Policjanci zatrzymali domowego agresora, a jego rodzice zdecydowali się opowiedzieć o wszystkim, co dotychczas działo się w ich wspólnym domu. Po zgromadzeniu przez śledczych materiału dowodowego, na jego podstawie prokurator przedstawił 41-latkowi zarzuty znęcania się i naruszenia nietykalności cielesnej. Sprawca dopuścił się tego w warunkach recydywy, co powoduje zaostrzenie kary. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Grozi mu 7,5 roku więzienia.