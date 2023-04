Dni Muzyki Znanej i Nieznanej w Sosnowcu. Przyjdź na Festiwal!

W dniach 10-16 kwietnia odbędzie się XXII Festiwal Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej.

Profil festiwalu jest tak zaprojektowany, aby odpowiadał wrażliwości i muzycznym potrzebom każdego mieszkańca miasta Sosnowca, spragnionego ambitnych wydarzeń artystycznych, realizowanych na najwyższym poziomie i z udziałem najwybitniejszych artystów z kraju i zagranicy. Lista artystów i zespołów, które do tej pory wystąpiły w Sosnowcu jest długa i świadczy o rosnącej randze artystycznej festiwalu w naszym regionie.

– Głównym założeniem programowym festiwalu jest prezentacja utworów muzycznych należących do szerokiego repertuaru największych sal koncertowych na świecie, czyli takich, które cieszą się ogromną popularnością wśród melomanów. Zadaniem festiwalu jest także propagowanie utworów mniej znanych, często zapomnianych, które nie zdołały się jeszcze “przebić” do szerokiego grona odbiorców, a które naszym zdaniem zasługują na baczniejszą uwagę. Chcielibyśmy nadać im zupełnie nowe życie, tak aby na nowo wzruszały i wzbudzały podziw wśród melomanów. Poza tym, z roku na rok pojawia się więcej koncertów, podczas których miłośnicy muzyki mogą posłuchać muzyki jazzowej, popularnej, flamenco czy nawet gospel. Naszym zamiarem jest, aby festiwal nieustannie poszerzał swoją ofertę i tym samym cieszył się coraz większym zainteresowaniem sosnowiczan i nie tylko. W tym roku, zaplanowanych mamy pięć dni koncertów, zaczynając już od poniedziałku wielkanocnego. Wszystkie razem będą nawiązywały do muzyki wielkanocnej – mówi Michał Góral, dyrektor Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, organizator festiwalu.