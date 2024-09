Designer Outlet Sosnowiec świętuje 20. urodziny. Przed nami moc atrakcji!

Designer Outlet Sosnowiec obchodzi w tym roku 20. urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania! Już w sobotę, 21 września centrum przygotowało muzyczną ucztę!

Niezapomniany wieczór z legendą polskiej sceny muzycznej!

Zespół BAJM, znany z takich hitów jak “Biała armia” i “Nie ma wody na pustyni”, wystąpi na żywo, by porwać Was w muzyczną podróż pełną emocji i wspomnień. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć największe przeboje, które od lat towarzyszą nam w najważniejszych momentach życia.

Przygotujcie się na wieczór pełen energii, wzruszeń i wspaniałej zabawy! Niech ten koncert stanie się niezapomnianym wydarzeniem tego lata!

Na scenie pojawią się również:

Teatr Zagłębia – koncert piosenek filmowych z repertuaru FILMOFONIA

Ciesz się niezapomnianymi melodiami ze znanych filmów, które ożyją dzięki talentom muzyków Teatru Zagłębia. To spotkanie pełen magii kina i muzyki, który na długo zapadnie w pamięć.

Aktorzy Teatru Roma i Syrena z Warszawy – koncert Bal u Pana Kleksa

Przygotujcie się na wspaniałą podróż do Akademii Pana Kleksa w wykonaniu aktorów z Teatrów Roma i Syrena w Warszawie! W rytmach znanych piosenek przeniesiemy się do bajkowego świata, gdzie fantazja nie zna granic. To doskonała okazja do wspólnej zabawy dla całej rodziny.

Michał Gabor

Wyjątkowy koncert Michała Gabora, gdzie artysta zaprezentuje swoje najnowsze utwory. To spotkanie pełne emocji, niezapomnianych melodii i pięknych tekstów, które przeniesie Was w świat wyjątkowej muzyki.

Bawimy się od 9:00 do zakończenia!