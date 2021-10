Darmowa komunikacja ZTM w okresie Wszystkich Świętych

W okresie Wszystkich Świętych Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował szereg zmian, które usprawnią przemieszczanie się między cmentarzami. Już od 29 października część linii obsługiwana będzie większymi pojazdami, a dzień później na ulicach pojawią się linie specjalne. Co ważne, 1 listopada z autobusów, tramwajów i trolejbusów będzie można korzystać za darmo.

Jak co roku przygotowane zostały specjalne zmiany w organizacji komunikacji miejskiej na okres Wszystkich Świętych. Zaczną one obowiązywać już od najbliższego piątku. Opracowane udogodnienia mają zapewnić pasażerom jak najlepsze połączenia komunikacji miejskiej. Dodatkowo 1 listopada podróże autobusami, tramwajami i trolejbusami będą całkowicie bezpłatne. Zachęcamy do przesiadki z aut do komunikacji miejskiej, tym bardziej że w tym wyjątkowym okresie na drogach i przy cmentarzach samochodów zdecydowanie nie brakuje.

Pierwsze udogodnienia zostaną wprowadzone już 29 października, kiedy to na drogach część linii autobusowych będzie obsługiwana taborem o większej pojemności. Dzień później, czyli od soboty według specjalnych rozkładów jazdy na Wszystkich Świętych kursować będą linie tramwajowe 21, 27, 38 i linie autobusowe 74, 76, 673, i 674. Są to linie, których trasy przebiegają w pobliżu największych cmentarzy. W niedzielę wszystkie linie tramwajowe, poza wcześniej wymienionymi, kursować będą zgodnie z rozkładami jazdy na soboty (niewakacyjne). Ponadto w nocy z 31 października na 1 listopada pasażerowie będą mogli korzystać z weekendowych linii nocnych 1N, 692N i 905N, 906N. Największe zmiany czekają pasażerów 1 listopada, kiedy większość linii kursować będzie zgodnie z sobotnimi rozkładami jazdy. Wyjątkami będą linie tramwajowe: *21, 27, 38 i linie autobusowe: 6, 12, 23, 25, 39, 70, 72, 74, 76, 129, 140, 154, 160, 160S, 169, 175, 201, 222, 223, 230, 231, 236, 259, 288, 603, 606, 616, 632, 634, 635, 637, 674, 720, 723, 840, 900, 901, 949, 969 i Z-1, które będą kursować zgodnie z rozkładami jazdy na Wszystkich Świętych.

Co ważne, już od 30 października, na obszarze obsługiwanym przez ZTM funkcjonować będą specjalne linie autobusowe kursujące do 2 listopada. Z dodatkowych linii będzie można korzystać aż w 10 miejscowościach w tym w Sosnowcu. Pojazdy wykonujące kursy specjalne będą oznaczone literą C.

Linia C6 kierunek Będzin Kościuszki:

Niwka Kościół 34 – Niwka Fabryka 02 – Niwka Pawiak 02 – Niwka Cmentarz Komunalny 02 – Dańdówka Osiedle 02 – Dańdówka Skrzyżowanie 04 – Dańdówka Cmentarz 02 – Dębowa Góra Zakopiańska 02 – Sosnowiec Osiedle Wanda 01 – Sosnowiec Rondo Ludwik 02 – Sosnowiec Sienkiewicza 01 – Sosnowiec Dworzec PKP 01 – Sosnowiec Aleja Zwycięstwa 01 – Pogoń Orla 01 – Pogoń Kościół 01 – Pogoń Akademiki 01 – Będzin Cmentarz Komunalny 02 – Będzin Słowiańska 02 – Będzin Szybowa 02 – Będzin Krasickiego 04 – Będzin Stadion 03 – Będzin 11 Listopada 01 – Będzin Dworzec PKP 01 – Będzin Kościuszki 01

Od najbliższego piątku do 2 listopada na drogach pojawiać się będą pojazdy o większej pojemności, kursujące nieco inaczej niż zwykle oraz pojazdy obsługujące linie dodatkowe. Zachęcamy pasażerów do odwiedzenia naszej strony internetowej rj.metropoliaztm.pl, gdzie w zakładce „Komunikaty” można znaleźć szczegółowy opis zmian. Bieżące informacje można śledzić na profilu „Zarząd Transportu Metropolitalnego – Alert”. A w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych szczególnie polecamy naszą aplikację „M2GO Info”, gdzie możliwe jest sprawdzanie lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym.

*oznaczone linie dotyczą kursujących w Sosnowcu



W okresie Wszystkich Świętych podobnie jak w latach ubiegłych w rejonie każdego cmentarza na terenie Sosnowca będzie można napotkać zmiany w organizacji ruchu, dlatego też prosimy kierowców, aby zwracali szczególną uwagę na oznakowanie.

Zmiany w organizacji ruchu będą polegały przede wszystkim na uporządkowaniu parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie każdego cmentarza, aby zapewnić bezpieczeństwo i nie dopuścić do zablokowania dróg. Wskazane zostaną miejsca postojowe oraz parkingi zlokalizowane w sąsiedztwie nekropolii oraz wprowadzone zostaną dodatkowe zakazy zatrzymywania przy drogach głównych. Zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie jedynie ul. Smutna od skrzyżowania z ul. Mireckiego. Dla kierujących otwarty zostanie m.in.: parking przy Szkole Podstawowej 20 przy ul. Andersa. W ciągu ulicy prowadzone są prace przy torowisku tramwajowym uniemożliwiające postój wzdłuż torowiska, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

Apelujemy do wszystkich kierowców o cierpliwość, uwagę i bezwzględne stosowanie się do umieszczonych oznaczeń, zakazów, a w szczególności do wykonywania poleceń policjantów pełniących służbę w rejonie sosnowieckich nekropolii. Drogi zostaną oznakowane w celu uporządkowania sposobu i miejsca parkowania oraz wskazania szczegółowej organizacji ruchu.