"Czerwony Autobus" w każdy wakacyjny weekend

„Autobus czerwony po ulicach mego miasta mknie”. Pamiętacie utwór, którego kompozytorem był pochodzący z Sosnowca Władysław Szpilman? Jeśli nie, to jest doskonała okazja, aby sobie go przypomnieć. Na ulice Sosnowca właśnie wyjedzie „Czerwony Autobus”, a wraz z nim cykl imprez z animacjami dla dzieci. Startujemy w sobotę 31 lipca!

Wyprodukowany w latach osiemdziesiątych Jelcz M11, ponownie pojawia się na ulicach Sosnowca. Pięknie zachowany pojazd w oryginalnych barwach i wyposażeniu będzie przewoził na miejsce animatorów. Oklejony symbolami Sosnowca - postaciami Jana Kiepury, Poli Negri, Włodzimierza Mazura, maskotką Zuzią oraz logotypami miasta i akcji „Bliżej Siebie”. Dodatkowo podczas wydarzenia może zabrać chętnych na krótką przejażdżkę po okolicy.

Autobus dotrze do różnych miejsc, wjedzie w osiedla i parki.

- Zaczynamy tanecznie czyli na początek mini disco i tańce do muzyki. Następnie tradycyjne animacje dla dzieci - kącik malucha, modelowanie balonów, pokaz baniek mydlanych, malowanie na streczu, zabawy z chustą, quizy, zagadki, konkursy etc. – wylicza Michał Mercik, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

W soboty 31.07, 7.08, 14.08, 21.08 oraz na zakończenie akcji w niedzielę 29.08 po animacjach zagra Sosnowiecka Orkiestra Dęta. Z kolei w sobotę 21 sierpnia oraz na zakończenie, czyli w niedzielę 29 sierpnia odbędą się również warsztaty i pokazy drukowania 3D. W planach jest także specjalny pokaz m.in.: chodzenia na szczudłach, żonglowanie (piłkami, obręczami, maczugami), talerze cyrkowe, monocykl. Wydarzenie jest organizowane w ramach kampanii „Bliżej Siebie”.

- Wracamy do akcji, która cieszyła się w ubiegłym rokiem sporym zainteresowaniem. To jeden z punktów wpisujących się w projekt „Lato w Mieście”. Plan trasy „Czerwonego Autobusu” zakłada dotarcie do różnych zakątków naszego miasta, przy czym będą to nowe miejsca, do których w ubiegłym roku nasz specjalny autobus nie dotarł. Tym razem zawita m.in.: na plac zabaw przy ul. Dmowskiego czy skwer przy ul. Kalinowej – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.