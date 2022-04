Czas na pszczoły!

„Śląskie dla pszczół” pod takim hasłem Urząd Marszałkowski w Katowicach organizuje otwarty konkurs w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Jego celem jest ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, owadów zapylających i roślin oraz edukacja ekologiczna i promocja w zakresie pszczelarstwa na terenie Województwa Śląskiego.

Wnioski przyjmowane są od 8 do 29 kwietnia

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, związków, spółdzielni socjalnych i fundacji zawodowo zajmujących się pszczelarstwem.

Wsparcie przeznaczone jest na pielęgnację i ochronę cennych siedlisk roślin dla pszczół i owadów zapylających, poprzez zasiew rodzimych roślin miododajnych na terenie Województwa Śląskiego. Dofinansowanie przeznaczone może być też na działania edukacyjne, m.in. zajęcia, warsztaty, pokazy ekologiczne propagujące wiedzę o roli pszczół w środowisku, ich ochronę oraz przykłady dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli. Zadaniem konkursu jest także promocja pszczelarstwa, propagowanie ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych.

Dofinasowanie otrzymają zadania realizowane do końca września br. na terenie województwa śląskiego.

Równocześnie ogłoszono konkurs dotyczący naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

Warto przypomnieć, że „Śląskie dla pszczół” to kolejne obok funkcjonującego w regionie od 2008 roku programu „Owca Plus” działanie nakierowane na ochronę środowiska przyrodniczego i tradycyjnych gałęzi gospodarki. Dzięki realizacji programu „Owca Plus” przywrócono do użytkowania rolniczego ponad 600 ha hal, łąk i polan górskich w Beskidach oraz 100 ha muraw kserotermicznych na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Dzięki temu zwiększyło się pogłowie owiec ras rodzimych. W pierwszym roku funkcjonowania programu w wypasie brało udział 1000 szt. owiec, a w 2021 roku zgłoszono ich do programu już ponad 5000 sztuk. W tym okresie zwiększyło się też zainteresowanie produktami pochodzenia owczego, w szczególności serami owczymi, ale także jagnięciną. Przywrócono jednocześnie wiele wydarzeń kulturowych ściśle powiązanych z prowadzeniem tradycyjnej gospodarki pasterskiej.

Szczegóły pod tym linkiem: https://www.slaskie.pl/content/czas-na-pszczoly