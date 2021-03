Castorama Sosnowiec zaprasza na akcję: Kwiaty za Elektrograty. Do rozdania bratki!

Masz zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny? Zalega Ci stary monitor, komputer, telefon, lodówka, czy pralka? Castorama organizuje akcję „Kwiaty za Elektrograty”, czyli zbiórkę elektrośmieci w dniach 26-28 marca. W zamian za zużyty sprzęt dostaniesz piękne bratki.

Już w ten weekend masz możliwość pozbycia się zalegających elektrośmieci. Wystarczy że zawieziesz zużyty sprzęt do sklepu Castorama Sosnowiec przy ulicy Długosza 82, a w zamian dostaniesz piękne, wiosenne bratki. Akcja „Kwiaty za Graty” będzie trwać od 26 do 28 marca we wszystkich sklepach Castorama. Partnerem akcji jest Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AURAEKO.

Godziny otwarcia Castorama Sosnowiec

poniedziałek - piątek 06:30-21:00

sobota 07:00-20:00

niedziele handlowe 9:00-20:00

Najbliższe niedziele handlowe będą 28 marca oraz 25 kwietnia.

„Kwiaty za Elektrograty”

Kampania edukacyjna „Kwiaty za elektrograty” ma na celu budowanie i promowanie proekologicznych postaw oraz podwyższenie wiedzy na temat zagrożeń dla planety wynikających z nieprawidłowego gospodarowania odpadami ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Castorama podejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych i prośrodowiskowych.

W tym roku odbędą się dwie edycje tej akcji – po raz pierwszy wiosenna, i jak zawsze, jesienna. W ubiegłym roku w zamian za elektrośmieci rozdawane były sadzonki wrzosów. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

- Podczas ostatniej, jesiennej zbiórki zebraliśmy ponad 600 ton elektrośmieci i rozdaliśmy 400 tysięcy sadzonek wrzosów. Tak ogromne zainteresowanie stało się dla nas inspiracją i zachętą do stworzenia wiosennej edycji. Liczymy na to, że podczas wiosennych porządków w ręce naszych klientów wpadną różne niedziałające urządzenia, które z chęcią wymienią w każdym sklepie Castorama na kolorowe bratki – informuje Paweł Świętochowski, kierownik ds. relacji biznesowych i projektów społecznych w Castoramia Polska.

Zasady przeliczania elektrośmieci na liczbę bratków

Rodzaj sprzętu Liczba bratków Duży sprzęt AGD (lodówka, pralka, kuchenka itp.) 3 bratki Duży sprzęt elektroniczny (telewizor, monitor itp.) 3 bratki Mały sprzęt AGD (robot kuchenny, odkurzacz itp.) 2 bratki Mały sprzęt elektroniczny (komputer, odtwarzacz itp.) 2 bratki Elektronarzędzia (wiertarka, wkrętarka, szlifierka itp.) 1 bratek Baterie (25 sztuk) 1 bratek Telefon komórkowy 1 bratek

Uczestnicy akcji mogą otrzymać maksymalnie 10 sadzonek (niezależnie od liczby oddawanego sprzętu).

Czym są elektrośmieci?

Każde gospodarstwo domowe generuje dziesiątki elektrośmieci. Są to zużyte lub niesprawne sprzęty działające na prąd lub baterie, czyli między innymi popsute pralki, lodówki, zmywarki, telefony komórkowe, lampki biurkowe, monitory i ładowarki.

Odpowiedni recykling i segregacja ZSEE ma duże znaczenie dla naszego środowiska i ekologi, dlatego tak ważne jest, by robić to w sposób odpowiedni.