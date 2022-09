Budżet Obywatelski na 102! Od piątku 30 września głosujemy!

Mieszkańcy Sosnowca zgłosili w sumie 128 projektów. 102 z nich uzyskało pozytywną ocenę.

– To lepszy wynik niż przed rokiem. Wówczas pod głosowanie dopuszczono 93 projekty. Głosować będzie można od 30 września do 10 października. Projekty są zrównoważone. W tym gronie znajdują się zarówno drogowe jak i te dotyczące szeroko rozumianej aktywności fizycznej i rekreacyjnej. Mieszkańcy jak co roku zgłosili projekty dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta oraz dla czytelników bibliotek. W tegorocznej edycji dużą popularnością wśród mieszkańców cieszyły się również projekty zielone: skwery, zieleńce oraz nasadzenia – podkreśla Piotr Pluta, kierownik referatu promocji i konsultacji społecznych w Wydziale Kultury i Promocji Miasta UM w Sosnowcu.