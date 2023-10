Budżet Obywatelski 2023. Głosuj na projekty sosnowieckiej Biblioteki!

Do X edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 131 projektów, z czego 88 uzyskało pozytywną ocenę, dodatkowo, 23 projekty to projekty należące do strefy ogólnomiejskiej. Wśród zgłoszonych propozycji można wymienić remonty ulic i chodników, budowy parków oraz placów zabaw. Mieszkańcy, jak co roku, zgłosili projekty przeznaczone dla najmłodszych mieszkańców oraz dla czytelników bibliotek. Gorąco zachęcamy do oddania głosów na projekty proponowane przez Bibliotekę. Zagłębiowska Mediateka chciałaby poszerzyć swoją działalność kulturalno-edukacyjną, tworząc miejsce międzypokoleniowych spotkań „Maker Space” oraz „żywą bibliotekę”.

Filie sosnowieckiej biblioteki z pomysłami

Filia nr 4 - Sielec zachęca, by oddać głos na projekt stworzenia w jej budynku pracowni multimedialnej, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt gamingowy, fotograficzny, graficzny i nie tylko.

- Sielec zachęca, by oddać głos na projekt stworzenia w jej budynku pracowni multimedialnej, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt gamingowy, fotograficzny, graficzny i nie tylko. Filia nr 6 - Niwka pragnie stworzyć w swoim budynku klub literacko-muzyczny, pod nazwą RETROTEKA, nawiązujący estetycznie i merytorycznie do dziedzictwa historycznego dzielnicy Niwka oraz szlachetnych tradycji górniczych.

- Niwka pragnie stworzyć w swoim budynku klub literacko-muzyczny, pod nazwą RETROTEKA, nawiązujący estetycznie i merytorycznie do dziedzictwa historycznego dzielnicy Niwka oraz szlachetnych tradycji górniczych. Filia nr 15 - Mec pragnie natomiast rozszerzyć działalność „Oazy kultury”, czyli projektu zainicjowanego przez czytelników, polegającego na tworzeniu wyjątkowej przestrzeni kulturalnej dla mieszkańców Sosnowca.

- Mec pragnie natomiast rozszerzyć działalność „Oazy kultury”, czyli projektu zainicjowanego przez czytelników, polegającego na tworzeniu wyjątkowej przestrzeni kulturalnej dla mieszkańców Sosnowca. Filia nr 20 - Stary Sosnowiec chce stworzyć dla swoich czytelników miejsce relaksu, remontując budynek, taras oraz umożliwiając swobodny dostęp do księgozbioru.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 20 do 30 października 2023. Głosować można tylko w formie elektronicznej na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl. Jak co roku, swoje dwa głosy (jeden na strefę rejonową, jeden na strefę ogólnomiejską) mogą oddać wszyscy mieszkańcy Sosnowca, niezależnie od wieku. Poniżej prezentujemy szczegółową listę wszystkich projektów Biblioteki. Zachęcamy również do zapoznania się z programem Dni Otwartych, promujących projekty Budżetu Obywatelskiego, organizowanych w Filii nr 6 - Niwka, Filii nr 7 „Bibliosfera” - Dańdówka, Filii nr 15 - Mec oraz Filii nr 20 - Stary Sosnowiec.

Program Dni Otwartych w MBP Sosnowiec

Filia nr 6 Niwka, ul. Wojska Polskiego 6

23.10.2023 r. (poniedziałek):

11.00-13.30 - warsztaty robienia biżuterii – prowadząca: Elżbieta Jach;

15.00-17.00 - „Planszówkowe szaleństwo” - rozgrywki gier planszowych, organizowane dla dzieci wraz z opiekunami;

15.00–17.00 – „Booo!...nie ma czego się bać!” - warsztaty plastyczne dla dzieci wraz z opiekunami;

Bookcrossing – akcja wymiany książek (w godzinach otwarcia placówki).

Filia nr 7 „Bibliosfera” Dańdówka, ul. Kalinowa (pawilon)

20.10.2023 r. (piątek):

13.00 - warsztaty plastyczne: malowanie na szkle, jesienne świeczniki, gipsowe obrazy;

15.00 – warsztaty tworzenia kartek okolicznościowych techniką iris folding

17.00 - koncert Michaela Oswolda.

Filia nr 15 Mec, ul. Kisielewskiego 9a

20.10.2023 r. (piątek):

10.00–15.00 – Eko - natura - warsztaty tworzenia dekoracji jesiennych, wianków, stroików;

Eko - biżuteria - malowanie na kamieniach, Eko - wisiory – prowadząca: Jolanta Leks–Bugajska;

16.00–17.30 - Złota rybka. Co zrobić by stymulować aktywność manualną i grafomotoryczną dziecka – zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu.

23.10.2023r. (poniedziałek):

PROFILAKTYKA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

11.00–14.00 - Bezpłatne pomiary ciśnienia, saturacji, masy ciała, wzrostu, indeksu BMI; Jak badać piersi – nauka techniki samokontroli piersi (na modelu, fantomie) - prowadzenie: koordynator ds. medycyny szkolnej, patronat NZOZ Nasza Przychodnia ul. S. Kisielewskiego 2 w Sosnowcu;

12.00–14.00 - Poradnia Dobry Dietetyk - Fakty i mity na temat zdrowego żywienia – konsultacje z dietetykiem - Aleksandrą Janik;

Bookcrossing – akcja wymiany książek (w godzinach otwarcia placówki).

Filia nr 20 Stary Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 19

23.10.2023 r. (poniedziałek):

Pokazy i warsztaty taneczne Szkoły Tańca GOLDEN-STEP z mistrzynią Śląska - Aleksandrą Szendzielorz-Węglarczyk:

10:00 - warsztaty DISCO DANCE i LATINO dla dzieci i młodzieży;

11:30 - warsztaty HIP-HOP-u z Tomaszem Dudkiem dla dzieci i młodzieży;

13:00 - warsztaty WESOŁY PRZEDSZKOLAK dla dzieci 3-6 lat;

13:30 - warsztaty MAMA i JA;

14:30 - warsztaty AKTYWNY SENIOR (taniec + gimnastyka + relaksacja);

15:00 - warsztaty CUBAN MIX: LATINO, RUMBA, SALSA, BACHATA;

16:00 - warsztaty andrzejkowe na bazie tańca użytkowego dla par;

17:00 - pokaz grupy SALSATION oraz warsztaty z Katarzyną Olszowy-Wojdowską, certyfikowaną instruktorką Salsation;

Dodatkowo:

15.00 – atrakcje dla najmłodszych „Balonowe zoo”;

quiz z nagrodami dla czytelników oraz wystawa połączona z kiermaszem prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu, a także słodko-zdrowy poczęstunek (w godzinach otwarcia placówki).

Udział we wszystkich imprezach i atrakcjach – bezpłatny!

Projekty dotyczące MBP Sosnowiec

Rejon Konsultacyjny nr 1 (Milowice)

Czytaj - będziesz wielki! – zakup nowości książkowych dla Filii nr 19 Milowice.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 19 - Milowice, ul. K.K. Baczyńskiego 12

Kwota: 6 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 2 (Pogoń)

Zakup nowości wydawniczych oraz sztalug ekspozycyjnych dla Filii nr 2 - Rudna IV.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 2 – Pogoń, ul. Gospodarcza 32 (pawilon)

Kwota: 20 000,00 zł

TAJEMNICZY OGRÓD. Budowa podjazdu do budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Biblioteka Tajemniczy Ogród, ul. Grota Roweckiego 23

Kwota: 677 000,00 zł

W POGONI ZA KSIĄŻKĄ. Zakup książek do biblioteki – F17 Pogoń.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 17 –Pogoń, ul. Będzińska 22

Kwota: 10 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 3 (Stary Sosnowiec)

Biblioteka Twoim miejscem relaksu – remont i doposażenie budynku biblioteki i tarasu, zakup nowości książkowych.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 20 – Stary Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 19

Kwota: 135 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 4 (Środula)

Klimatycznie na Środuli – klimatyzacja w Filii nr 1 MBP – zakup i montaż.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 1 – Środula, ul. J. Kossaka 10a

Kwota: 29 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 5 (Kukułek, Sielec, Andersa)

Gamingowe Centrum Sielca – stworzenie w bibliotece pracowni multimedialnej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt gamingowy.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 4 - Sielec, ul. Zamkowa 9

Kwota: 89 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 6 (Centrum)

Otwarta Mediateka – młode pomagają i edukują.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11

Kwota: 96 000,00 zł

Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki młodzieżowej.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Biblioteka Młodzieżowa, ul. Parkowa 1A

Kwota: 10 000,00 zł

MANGATEKA.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Zagłębiowska Mediateka i filie

Kwota: 50 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 7 (Zagórze Północ)

Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 - Zagórze.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 14 - Zagórze, ul. Jagiełły 10

Kwota: 10 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 8 (Zagórze Południe)

"Oaza Kultury" w samym centrum Zagórza – etap II.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 15 - Mec, ul. Kisielewskiego 9a

Kwota: 155 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 9 (Klimontów, Dańdówka)

„Zaczytani w Klimontowie”. Zakup książek do Miejskiej Biblioteki publicznej Filia nr 3 w Sosnowcu

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 3 – Klimontów, ul. Klonowa 12

Kwota: 10 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 10 (Kalinowa)

Winda wolności – biblioteka otwarta dla wszystkich - zakupu i montaż windy zewnętrznej przy schodach pawilonu na ul. Kalinowej

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 7 „Bibliosfera” - Dańdówka, ul. Kalinowa (pawilon)

Kwota: 322 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 11 (Bobrek, Niwka)

RETROTEKA. Klub literacko-muzyczny

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 6 - Niwka, ul. Wojska Polskiego 6

Kwota: 55 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 13 (Kazimierz Górniczy)

Zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 10 w Sosnowcu.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 10 – Kazimierz Górniczy, ul. Główna 19

Kwota: 9 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 15 (Juliusz)

Zakup nowości wydawniczych dla MBP Filia nr 18.

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 18 - Juliusz, ul. Spadochroniarzy 6

Kwota: 10 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 16 (Ostrowy Górnicze)

Zakup książek do biblioteki Filia nr 11 Ostrowy Górnicze.

Lokalizacja: Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Filia nr 11 – Ostrowy Górnicze, ul. K. I. Gałczyńskiego 38

Kwota: 10 000,00 zł

Rejon Konsultacyjny nr 17 (Maczki, Kolonia Cieśle)

Zakup książek dla Filii nr 13 – Maczki.