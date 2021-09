Brutalnie zmusił 90-latkę do oddania tysiąca złotych. Szybko wpadł w ręce policji / fot. KMP Sosnowiec

Sosnowieccy policjanci już kilka godzin po zdarzeniu ustalili i zatrzymali sprawcę brutalnego rozboju na 90-letniej kobiecie. 40-letni sprawca napadł na nią w centrum miasta i ukradł jej dopiero co wypłacone pieniądze. Mężczyzna może trafić do więzienia nawet na 12 lat.

Do zdarzenia doszło we wtorek 31 sierpnia przed godziną 15.00

90-letnia kobieta już przy bankomacie zauważyła, że obserwuje ją jakiś mężczyzna, który później zaczął za nią iść. Chwilę później, w centrum ruchliwego osiedla Kilińskiego mężczyzna podbiegł do niej, pchnął ją na trawnik, a następnie siłą zmusił do oddania pieniędzy. Jego łupem padło 1000 złotych. Zaraz po tym zbiegł. 90-latka zgłosiła zdarzenie w Komisariacie Policji I w Sosnowcu. Kryminalni natychmiast podjęli czynności, w wyniku których już kilka godzin później ustalili i zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 40-letni mężczyzna, karany w przeszłości za różne przestępstwa. Policjanci odzyskali również część zrabowanych przez niego pieniędzy. Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. 40-latek usłyszał już zarzuty dokonania rozboju, a prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.