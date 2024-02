Blisko 35 tys. osób skorzystało z Kolei Śląskich na trasie Częstochowa-Tarnowskie Góry

34 818 – to dokładna liczba pasażerów, którzy w styczniu podróżowali pociągami Kolei Śląskich na linii S9.

– Względem grudnia to wzrost o 10 tys., ale wówczas podawaliśmy dane za okres od 10 grudnia, kiedy uruchomiliśmy połączenie, do końca miesiąca. W obu przypadkach dane pochodzą z liczników zamontowanych na pojazdach, a na sumę składają się wejścia do pociągów na poszczególnych dworcach, stacjach i przystankach – wyjaśnia Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.