Bieg w Szpilkach w sosnowieckim Parku Miejskim za nami. Zobacz, co się działo! / fot. KMP Sosnowiec

W minioną sobotę w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia w Sosnowcu odbył się bieg w szpilkach. To kolejny etap programu pn. "Ludzie ludziom... - budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie".

Wyjątkowy bieg w Sosnowcu

Piękna pogoda sprawiła, że na bieg przybyło wielu chętnych. Wydarzenie było kolejnym etapem programu pn. „Ludzie ludziom... - budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, Komendę Miejską Policji w Sosnowcu, Teatr Zagłębia, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Parkrun – Park Miejski oraz przy współudziale Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Mimo że tym razem uczestnicy musieli pokonać przygotowaną trasę na szpilkach, przedsięwzięcie przyciągnęło nie tylko płeć piękną, ale także i mężczyzn. Poza klasycznymi „szpilkami” dozwolony był również bieg w japonkach i skarpetach. Z obu tych opcji ochoczo korzystali także mężczyźni, którzy świetnie poradzili sobie podczas biegu i w niczym nie ustępowali przyzwyczajonym do noszenia wysokich obcasów kobietom. Podczas eventu wielu uczestników wykazało się pomysłowością i zadbało również o nietypowe przebrania, w których stanęli do konkurencji. Do biegu przystąpiły również sosnowieckie policjantki – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji V, podkom. Agnieszka Osys-Jagła oraz asp.szt. Kinga Szmidt.

Tak, jak w przypadku mającego miejsce dwa tygodnie temu biegu przeciwko przemocy, w wydarzeniu mógł wziąć udział każdy, bez względu na kondycję, czy umiejętności. Podczas biegu nie obowiązywał również limit czasowy — liczyła się jedynie dobra zabawa.