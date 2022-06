Baseny i kąpieliska w Sosnowcu. Gdzie się schłodzić w upalne dni?

Upały dają się we znaki, a to oznacza, że będziemy szukali wytchnienia nad wodą. Sosnowieckie Stawiki oraz odkryte kąpieliska czekają na amatorów wodnych uciech.

Od 16 czerwca na kąpielisku Stawiki o bezpieczeństwo dba pełna obsada ratowników.

– W okresie wakacyjnym do 15 sierpnia w dniach poniedziałek-czwartek zapraszamy w godz. 10.00-20.00, a od piątku do niedzieli w godz. 9.00-20.00. Po 15 sierpnia godziny zostaną skrócone odpowiednio 10.00-18.00 oraz w weekendy 9.00-18.00. W sumie kąpielisko będzie strzeżone do 11 września – podkreśla Jerzy Górak, dyrektor MOSiR.