Badania w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED

W Polsce od 2006 roku realizowany jest Program Profilaktyki Raka Piersi, skierowany do Pań w wieku od 50 do 69 lat. Jego założeniem jest przebadanie jak największej populacji Polek, tak aby wykryć potencjalną chorobę na najwcześniejszym etapie, a tym samym obniżyć wskaźnik umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej.

Dotychczasowe wyniki realizacji Programu nie są satysfakcjonujące. Mimo że mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia i najskuteczniejszym badaniem przesiewowym u kobiet w przedziale wiekowym 50–69 lat, w 2021 roku z bezpłatnych badań mammograficznych skorzystało zaledwie niewiele ponad 34 % uprawnionych Pań.

Pamiętajmy: Wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia. Mammografia pozwala na wykrycie zmian bezobjawowych w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych.

Mobilna pracownia mammograficzna

LUX MED Diagnostyka zaprasza do mobilnej pracowni mammograficznej w Sosnowcu – 6 listopada 2021 i 8 listopada 2021 w godzinach od 10:00 do 16:00 przy Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec, ul. Staszica 8b.

W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie jest bezpłatne, finansowana przez NFZ i nie wymaga skierowania lekarskiego.

Zarejestrować można się pod nr tel. 58 666 24 44 lub na TUTAJ. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty. Na badanie trzeba zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED.

- W związku z epidemią Covid-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i personelu medycznego prosimy o zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji - przekazują organizatorzy badań.

Więcej informacji na temat mammografii znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl.