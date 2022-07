ArcelorMittal Poland sponsorem tytularnym Zagłębiowskiego Parku Sportowego

4 lipca br. nastąpił wybór sponsora tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Został nim polski oddział wiodącej firmy hutniczej na świecie ArcelorMittal Poland.

Niepowtarzalny i jednocześnie największy tego typu kompleks w Polsce. W jednym miejscu znajdują się obiekty spełniające wymogi polskich i międzynarodowych federacji sportowych: stadion piłkarski (o pojemności 11 600 miejsc), stadion zimowy (2 545 miejsc) i hala sportowa (3502 miejsc). A wszystko to na obszarze 15ha. Budowa rozpoczęła się na wiosnę 2019 roku i już wkrótce jej efekty będą cieszyć mieszkańców regionu i kraju. Do dyspozycji fanów sportowych będą restauracje, punkty gastronomiczne, punkty sprzedaży, muzeum sportu i wiele innych atrakcji.

– Wyjątkowość obiektu przejawia się na kilku płaszczyznach. Architektonicznym, gdzie na jednej przestrzeni znajdują się spójne wizualnie trzy jednostki sportowe: stadion piłkarski, hala sportowa i lodowisko. Funkcjonalnym, gdyż będą odbywały się tu zarówno imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym jak i kulturalnym, a także ze względu na szeroką i różnorodną grupę odbiorców, ponieważ przeznaczone są dla każdej grupy wiekowej. Co istotne, korzystać będą z nich zarówno zawodowi sportowcy, jak i amatorzy, a także osoby poszukujące miejsca do wypoczynku, czy rekreacji. W wykorzystaniu potencjału obiektu ograniczeniem może być jedynie nasza wyobraźnia, bo z pewnością nie ogranicza nas przestrzeń – podkreśla prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego, Karina Skowronek.

Sosnowiec nie posiadał dotychczas aren na miarę XXI wieku, które pozwoliłyby delektować się na odpowiednim poziomie wydarzeniami kulturalnymi, rozrywkowymi czy też sportowymi.

– To się zmieni. Myślę, że mieszkańcy odczują ogromną różnicę. Obiekty będą służyły organizacji targów, konferencji, imprez plenerowych, sportowych i koncertów. Szczególnie ostatnia pozycja będzie sporą nowością dla miasta, ponieważ nie dysponowaliśmy dotychczas miejscem, w którym można zorganizować zamknięty koncert dla dużej grupy fanów. Chcemy żeby Park był magnesem przyciągającym osoby w różnym wieku, poszukującym różnego rodzaju atrakcji i rozrywki, o kompletnie różnych zainteresowaniach. ZPS to także jeden z elementów przemian w Sosnowcu. Pamiętajmy, że szukając miejsca do zamieszkania bierze się pod uwagę wiele czynników: miejsca pracy, lokalizację, ale też możliwość wypoczynku, rozrywki i atrakcyjność. Zagłębiowski Park Sportowy doskonale się w to wpisuje. Co istotne dla organizacji zawodów z najwyższej półki, obiekty będą spełniały restrykcyjne wymagania największych sportowych federacji. Często pada pytanie: „dla kogo to wszystko?” Moja odpowiedź jest prosta – dla mieszkańców, ale też dla sportowców, którzy reprezentują miasto, region, a także Polskę w swoich dyscyplinach. Musimy pamiętać, że w całym Zagłębiu mamy mnóstwo utalentowanych sportowców, którzy potrzebują aren zmagań. Mamy młodzież, która już teraz odnosi ogromne sukcesy. Zagłębiowski Park Sportowy ma być ich drugim domem, dzięki któremu będą się rozwijać – przyznaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.