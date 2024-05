Amazonki w odwiedzinach u sosnowieckich profilaktyków

Sosnowieccy policjanci kontynuując cykl spotkań w ramach kampanii społecznej #ZnamyTeNumery odwiedzili przedwczoraj sosnowieckie Amazonki. Spotkanie, które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 3 Maja 11 w Sosnowcu miało na celu uświadomienie seniorów oraz ich najbliższych na temat niebezpieczeństw i metod oszustw, z jakimi mogą się nieświadomie spotkać.

Oszuści grasują

Sosnowieccy profilaktycy w siedzibie Stowarzyszenia Amazonek przy ulicy 3 Maja 11 przestrzegli seniorki przed oszustwami dokonywanymi pod tzw. „legendą”. Policjanci omawiali konkretne przykłady oszustw, dzięki czemu każdy senior dowiedział się, w jaki sposób działają oszuści oraz jak zareagować, gdy otrzyma podejrzany telefon od osoby podszywającej się pod osobę dla niego bliską, policjanta, pracownika socjalnego, czy pracownika banku.

Funkcjonariusze uczestników, aby zachować szczególną ostrożność, gdy do drzwi mieszkania zapuka obca osoba – by pod żadnym pozorem nie wpuszczać nieznajomych do naszego lokum.

Policjanci wskazali również, w jaki sposób prawidłowo zabezpieczyć mieszkanie, ogródek działkowy czy piwnicę.

Po raz kolejny przypomnieli zasady i możliwości wykorzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, oraz mówili realizujące kampanie informacyjne m. in.: "Bezpiecznie bezgotówkowo", "Nie reagujesz - Akceptujesz i "Znamy te numery".