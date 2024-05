Kierowco! Dlaczego pijesz przed jazdą samochodem?

Nietrzeźwi kierowcy to od lat jeden z poważniejszych problemów bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym kraju. Pomimo, że świadomość ludzi w tym temacie wydaje się być duża, to niestety nie idzie ona w parze z zachowaniami. Wciąż zbyt wiele osób prowadzi samochód po wypiciu alkoholu pomimo, że wiedzą jakie zagrożenia niesie za sobą takie postępowanie.

5 nietrzeźwych kierowców

W ciągu ostatnich kilku dni na ulicach Sosnowca zatrzymano 5 nietrzeźwych kierowców. Na szczęście skończyło się na uszkodzeniach pojazdów czy też infrastruktury drogowej, jednak niepokojący jest fakt, że pomimo zaostrzonych przepisów w tym zakresie, kierujący decydują się za podróżowanie swoimi pojazdami na tzn. "podwojnym gazie".

Tylko od niedzieli policjanci wyeliminowali z dalszej jazdy m. in.: niedzielnego kierowcę lat 66, który kierował Toyotą ul. 11 Listopada z wynikiem 0,21 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolejnego dnia policjanci wyeliminowali mężczyznę lat 58 kierującego Dacią z wynikiek 0,27 mg/l, kobietę lat 31 kierującą Peugeota z wynikiem 0,26 mg/l i 47 letnią mieszkankę sosnowca kierującą Renaulta z wynikiem 0,30 mg/l. W dniu dzisiejszy do tej niechlubnej statystyki zapisała się kolejna Pani, lat 47 poruszając się ul. H. Dobrzańskiego swoim Volkswagenem z wynikiem 0,32 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Nie reagujesz? Akceptujesz

W walce z nietrzeźwymi kierowcami bardzo wspomagają policjantów mieszkańcy naszego miasta. Na szczęście zgłoszenie policjantom o kierującym " na podwójnym gazie" przestało być w najbliższym środowisku traktowane jako godzien potępienia donos. Jest postrzegane raczej już jako odpowiedzialna postawa obywatela, który nie godzi się na to, by pijani kierowcy powodowali wypadki- często są bardzo poważne w skutkach. Być może ta zmiana postrzegania zjawiska zgłaszania o takich przypadkach wynika z faktu, iż w mediach codziennie znaleźć można informacje o tragediach, które spowodowali nietrzeźwi kierujący. Niezwykle rzadko okazuje się, że informacje przekazane przez świadków nie znajdują potwierdzenia. Najczęściej po przeprowadzeniu badania okazuje się, że kierujący faktycznie wsiadł do swego pojazdu po spożyciu, nierzadko sporej ilości alkoholu. Pamiętajmy, że każde tego rodzaju zgłoszenie może zapobiec tragedii i jest przejawem naszej wspólnej dbałości o bezpieczeństwo- również naszych najbliższych.