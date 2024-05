Bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutą, dietetykiem oraz wiele więcej – już 18 maja

Bezpłatne konsultacje dietetyczne, porady fizjoterapeutów, pomiary składu ciała, ciśnienia krwi oraz glukozy – to, oraz wiele więcej czeka na wszystkich mieszkańców Sosnowca już w sobotę, 18 maja. Właśnie wtedy, Sosnowiecki Szpital Miejski organizuje Dzień Pacjenta Szpitali Powiatowych, bezpłatne wydarzenie, którego celem jest promocja zdrowego stylu życia. Partnerem spotkania jest Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Dbaj o swoje zdrowie

Zdrowie to najcenniejszy skarb, o który trzeba dbać. Zgodnie z tą maksymą, już w sobotę, 18 maja w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim – przy ul. Szpitalnej 1 – odbędzie się Dzień Pacjenta Szpitali Powiatowych. Od godziny 10:00 do 14:00 na mieszkańców Sosnowca czekać będą m.in. specjaliści z zakresu dietetyki i fizjoterapii, którzy chętnie będą dzielić się swoją wiedzą ze wszystkimi odwiedzającymi.

Wspólnie ze Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dietetyki eksperci pomogą m.in. zmierzyć skład masy ciała, a także udzielą licznych porad dotyczących dbania o zdrową dietę czy właściwego odżywiania się w różnych chorobach, takich jak cukrzyca.

- Już niebawem nasi mieszkańcy będą mogli wziąć udział w nowym święcie, jakim jest Dzień Pacjenta Szpitali Powiatowych. To wyjątkowe wydarzenie organizowane wspólnie ze Związkiem Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, które swoim zasięgiem obejmuje zrzeszone szpitale z innych miast. Zapraszamy serdecznie 18 maja do naszej placówki przy ul. Szpitalnej 1, gdzie na mieszkańców będą czekać nasi wspaniali specjaliści. Warto zadbać o swoje zdrowie – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Bezpłatne porady

Dla odwiedzających przygotowano darmowe porady fizjoterapeutów, którzy podpowiedzą, jak uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. Mieszkańcy będą mogli poznać szereg ćwiczeń dla zdrowia, które każdy może wykonywać u siebie w domu, a osoby będące po różnych urazach i schorzeniach narządu ruchu otrzymają komplet niezbędnej wiedzy, jak dbać o prawidłową rekonwalescencję. Przygotowano także bezpłatne pomiary ciśnienia krwi oraz poziomu cukru we krwi wraz z szeregiem bezcennych porad – wszystko to dla zdrowia mieszkańców.

Miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski, ul. Szpitalna 1

Data: 18 maja (sobota), godz. 10:00 – 14:00