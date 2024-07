Akcja "Ekososna z Ekostacji” wystartowała! Sprawdźcie zasady

Rusza kolejna edycja akcji “Ekososna z Ekostacji” sosnowieckiego MPGO. Dzięki niej tylko w ubiegłym roku zebrano dziesiątki ton surowców. Przedsiębiorstwo wprowadza także ważną funkcjonalność do swojej aplikacji na smartfony.

Poprzednia edycja cieszyła się popularnością

Tylko w 2023 roku, w trakcie akcji “Ekososna z Ekostacji. Wymień surowce na rośliny”, do Miejskiego Przedsiębiorstwa Odpadów Komunalnych mieszkańcy dostarczyli niemal 50 tysięcy plastikowych butelek, blisko 15 tysięcy aluminiowych puszek i ponad 6 ton makulatury. Po co to wszystko?

– Surowce odpowiadają pieczątkom, a kolekcjonowanie ich daje możliwość uzyskania kuponów, które w trzech punktach partnerskich są wymieniane na rośliny – wyjaśnia Katarzyna Kosałka z MPGO Sosnowiec.

Zasady akcji

20 butelek lub 5 kilogramów makulatury czy też 15 puszek aluminiowych to 1 pieczątka. 8 pieczątek to kupon na rośliny o wartości 15 zł. – To nie wszystko, bo dla uczestników, którzy podczas trwania akcji zbiorą najwięcej surowców ufundujemy atrakcyjne nagrody, a wśród nich jest hulajnoga elektryczna – dodaje Katarzyna Kosałka i przyznaje, że akcja cieszy się dużą popularnością. Dzięki niej w ogrodach i domach sosnowiczan pojawiły się setki nowych roślin.

Akacja trwa do 31 sierpnia. Odpady można oddawać w tzw. Ekostacji Juliusz przy Grenadierów 21.

Ważna zmiana w aplikacji

– Chyba każdemu zdarzyło się zapomnieć wystawić pojemnik przed odbiorem odpadów. Od kilku dni jest jednak spore ułatwienie, a to dzięki EkoApce. – Wprowadzamy dwie funkcjonalności, które całkowicie odmienią aplikację. Przede wszystkim udostępniliśmy powiadomienia, które dzień przed odbiorem odpadów poinformują o konieczności wystawienia pojemnika. Pojawia się także harmonogram z dokładnymi datami odbioru odpadów – wyjaśnia Bartosz Wydra, prezes MPGO Sosnowiec.

Warto pamiętać, że EkoApka to także doskonałe kompendium wiedzy o tym, gdzie wyrzucić odpady. Potłuczone szkło do kosza ze szkłem? Tacka styropianowa po jedzeniu do kosza ze zmieszanymi? Karton po soku do papieru? Błąd! Wszystko to jednak można sprawdzić w EkoApce, która jest dostępna w sklepach Google Play oraz App Store.