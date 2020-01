343 tysiące płatników w śląskim otrzyma informację z ZUS

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę pism do płatników składek z informacją o wpłatach przekazanych w 2019 r. na indywidualny numer rachunku składkowego.

W województwie śląskim taki list trafi do 343 tys. płatników, z terenu działalności chorzowskiego ZUS trafi do 62,1 tys. firm, w całym kraju do ponad 3 mln przedsiębiorców. To ostatni rok, w którym ta informacja przekazywana jest w formie papierowej.

W przyszłości informacja o sposobie rozliczenia wpłat będzie dostępna w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Dlatego zachęcamy do założenia profilu na PUE ZUS. Jest to bezpłatna usługa, która daje wiele możliwości - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Czego dowiesz się z listu?

Przedsiębiorcy z korespondencji z ZUS dowiedzą się o tym w jakiej wysokości w ubiegłym roku wpłacili składki na swój indywidualny numer rachunku składkowego, jakie należności zostały pokryte wpłatą i jakie jest saldo na koncie płatnika, czyli czy rozliczył się na „zero”, czy też z dokonanych wpłat wynika nadpłata na koncie, czy też mamy do czynienia z zadłużeniem - tłumaczy rzeczniczka. - Absolutnie proszę tego pisma nie traktować jako wezwanie do zapłaty, ale informację, która może służyć do samodzielnego podejmowania działań w kwestii rozliczeń z ZUS - podkreśla Kopczyńska.

Przeczytaj i zweryfikuj

Warto przeczytać list z ZUS bardzo uważnie i zweryfikować ze swoimi księgami finansowymi, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład odpowiada tej, która występuje u płatnika. Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty, można je skorygować pomniejszeniem lub podwyższeniem najbliższej płatności. Przy wyższych kwotach należy wziąć pod uwagę konieczność doliczenia także odsetek za zwłokę, pomocny w tym może być kalkulator odsetkowy dostępny na stronie internetowej ZUS. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jedną wpłatą spłacić zaległości zachęcamy do zawarcia układu ratalnego i tym samym wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z ZUS z doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy wskażą możliwe rozwiązania.

Wysyłka informacji o stanie bieżących rozliczeń składkowych jest możliwa dzięki wprowadzeniu e-składki. Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki wpłacane są na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) jednym, zwykłym przelewem. Wpłaconą kwotę ZUS rozdziela na pokrycie składek na poszczególnych funduszach i rozlicza je począwszy od najstarszej należności.