19. Sosnowieckie Dni Literatury. Zapoznaj się z nadchodzącymi wydarzeniami

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 19. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w poniedziałek 15 maja 2023 o godz. 12.00 pod główne wejście Urzędu Miasta przy al. Zwycięstwa w Sosnowcu, na wyjątkową inaugurację majowego święta literatury, czyli inspirowany jedyną i niepowtarzalną Korą (patronką tegorocznych Dni Literatury) pokaz mody „Boskie Buenos”, przygotowany przez uczniów i nauczycieli z Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Wstęp wolny.

Główną bohaterką 19. Sosnowieckich Dni Literatury jest Kora - wszechstronna artystka i niezwykła kobieta, której styl niezmiennie inspirował kolejne pokolenia fanów. Postanowiliśmy zatem pokazać Korę także jako ikonę mody, która powtarzała, że nie ma dla niej nic gorszego niż ubieranie się w zgodzie z trendami. Dla Niej stylowość nie miała nic wspólnego z tym, co modne – najważniejsza była oryginalność.

Pokaz "Boskie Buenos" to zatem zbiór - inspirowanych Jej stylem - specjalnie na tę okazję zaprojektowanych i uszytych strojów, które z pewnością nosiłaby i sama wokalistka Maanamu. Wszystkie prezentowane kostiumy wykonane zostały przez uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru działającego w ramach sosnowieckiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Uczniowie wystąpią również w roli modeli. Zapraszamy w modową podróż do „Boskiego Buenos”!

„Wszystkie twarze Kory” – wystawa fotografii Jacka Poremby [15 maja – 28 lipca 2023]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 19. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w poniedziałek 15 maja 2023 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na wernisaż wystawy fotografii Jacka Poremby „Wszystkie twarze Kory” i spotkanie z biografką Kory – Beatą Biały. Prowadzenie: Magdalena Boczkowska. Fotografie prezentowane będą w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki do 28 lipca 2023, w godzinach otwarcia biblioteki. Wstęp wolny.

Jacek Poremba - Fotograf, portrecista. Specjalizuje się w fotografii portretowej, modowej i reklamowej. W ramach własnych projektów realizuje materiały podczas dalekich podróży. Współpracuje z największymi polskimi magazynami i agencjami reklamowymi. Stale współpracuje z polskimi magazynami: „Twój Styl", „Playboy", „Pani", „Gala". Od wielu lat portretuje największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, kinowej i teatralnej, m.in. właśnie Korę, która dopuściła go do swojego domu i swojej pracowni. Miał wiele wystaw w Polsce i za granicą, m.in. w Teatrze Pstrąg (Łódź), w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Warszawa), w Photokina (Kolonia, Niemcy).

Wystawa „Wszystkie twarze Kory”:

Jeśli Kora nie czuła chemii z fotografem na planie, potrafiła przerwać zdjęcia i wyjść. Kiedyś w jednym z magazynów zerwała trzy sesje, wtedy ktoś zadzwonił do Jacka Poremby.

– To była propozycja nie do odrzucenia, ale padł na mnie blady strach. Przez tydzień łaziłem po ścianach i zastanawiałem się, co wymyślić, co zaproponować – wspomina Poremba. – Byłem wtedy bardzo nieśmiały. Ale niespodziewanie moje milczenie natychmiast znalazło wspólny język z jej rozgadaniem. Popatrzyła na mnie i tak po prostu polubiliśmy się.

Od tej pory Poremba portretował Korę w domu, w przydomowym ogrodzie, w pracowni, na koncertach, do ważnych sesji, ale i w czasie prywatnych momentów. Z tych licznych zdjęć powstała bogata kolekcja, której część będzie można obejrzeć na wystawie "Wszystkie twarze Kory" w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki od 15 maja do 28 lipca 2023.

Beata Biały - Pisarka, tłumaczka, dziennikarka miesięcznika „Twój Styl”. Z wykształcenia psycholog. Specjalizuje się w wywiadach ze znanymi osobami. Jak sama mówi, „słucha opowieści ludzi”.

Publikacje:

Spowiedź kapitana (2018), wspólnie z Krzysztofem Baranowskim

Osiecka. Tego o mnie nie wiecie (2020)

Hazardziści. Gra o życie (2021)

Słońca bez końca. Biografia Kory (2022)

Koncert „TRIBUTE TO MAANAM” – wielki finał 19. Sosnowieckich Dni Literatury [21 maja 2023]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 19. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w niedzielę 21 maja 2023 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na wielki finał 19. SDL - koncert „TRIBUTE TO MAANAM” w wykonaniu Agi Bieńkowskiej z Zespołem. Zapraszamy w tę wyjątkową muzyczną podróż – podczas koncertu usłyszycie największe przeboje grupy Maanam. Wstęp wolny.

Uprzejmie informujemy, że wejście do Auli będzie możliwe na pół godziny przed koncertem i kwadrans po jego rozpoczęciu. Prosi się o punktualność! Organizator – w przypadku frekwencji przekraczającej możliwości Auli (200 miejsc) - zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia drzwi i odmówienia wstępu na koncert. Prosi się o wyrozumiałość.

Aga Bieńkowska – prywatnie rozkochana w kulinarnych podróżach i tańcu dziewczyna z Mazur, uhonorowana statuetką KREATONA i nagrodą im. Leny Starke. Ukończyła Policealne Studium Aktorskie (2001). Zadebiutowała w 2000 roku w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie w roli Jerri w spektaklu „Niezidentyfikowane szczątki ludzkie i prawdziwa natura miłości” w reż. R. Matusza. Od 2001 roku związana z Teatrem Zagłębia. Nie boi się żadnych wyzwań. Oddana scenie od dziecka, potrafi połączyć wokalne, ruchowe i aktorskie umiejętności w jedną zwartą całość, a przy okazji to energetyczna bomba, zawsze dająca z siebie 200%Ś, a nawet więcej!

Wokalistce towarzyszyć będą wyjątkowi muzycy:

Miłosz Ponikiewicz – piano

Janusz Golec – gitara

Marek Kopecki – gitara basowa

Michał Dziewiński – perkusja

Prelekcja: Inne światy Wisławy Szymborskiej - 19. Sosnowieckie Dni Literatury [19 maja 2023]

Rok 2023 został ogłoszony rokiem Wisławy Szymborskiej. W związku z tym, w ramach tegorocznych 19. Sosnowieckich Dni Literatury, Organizator - Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu - zaprasza serdecznie na prelekcję poświęconą życiu i twórczości Noblistki. Tym razem jednak usłyszymy o Szymborskiej mniej znanej, autorce nie tylko wybitnych wierszy, ale także zabawnych i frywolnych lepiejów, moskalików, rajzefiberków i innych. Poznany także m.in. odpowiedzi na pytania, czy Szymborska umiała gotować? czy wolała McDonalda czy KFC? co Czesław Miłosz robił na jej przyjęciach? Prelekcji dr Magdaleny Boczkowskiej wysłuchać będzie można w piątek 19 maja 2023 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki. Wstęp wolny.

Dr Magdalena Boczkowska - krytyczka literacka i menadżerka kultury, obecnie pracuje w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Stała współpracowniczka miesięcznika "Twórczość". Autorka czterech książek i ponad 200 artykułów naukowych i recenzji. Była także redaktorką rękopisów Kazimierza Ratonia i wyboru wierszy Stanisława Krawczyka. Współpracuje z instytucjami kultury, uniwersytetami trzeciego wieku, Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego. Stypendystka Marszałka Woj. Śląskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorka licznych projektów (m.in. Mediateka jest Kobietą, Sosnowieckie Dni Literatury, Zagłębiowskie Czwartki).

Spotkanie z Fundacją Katarzyny Stachowicz Pokonaj Raka – 19. Sosnowieckie Dni Literatury [15 maja 2023]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 19. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w poniedziałek 15 maja 2023 o godz. 17.30 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na spotkanie z Fundacją Katarzyny Stachowicz Pokonaj Raka. Wstęp wolny.

Katarzyna Stachowicz jest radną sejmiku województwa śląskiego – po ciężkiej chorobie nowotworowej od kilku lat stara się uświadamiać, jak ważne są badania profilaktyczne. To dzięki jej akcjom i działaniom wprowadzono w Polsce refundację profilaktycznej mastektomii dla kobiet zagrożonych nowotworem piersi.

Fundacja Katarzyny Stachowicz Pokonaj Raka pomaga głównie osobom z chorobą nowotworową, ale – co istotne – edukuje nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim młodzież w tym, jak ważna jest profilaktyka.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, jak przeciwdziałać rakowi jajnika obciążonemu mutacją w genie BRCA. Właśnie na taki rodzaj nowotworu w wieku 67 lat zmarła Kora Jackowska, bohaterka tegorocznej edycji SDL. W spotkaniu weźmie udział także Beata Biały – biografka Kory, a jednocześnie dyplomowana psychoonkolożka.

Spotkanie z Joanną Bator - 19. Sosnowieckie Dni Literatury [20 maja 2023]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 19. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w sobotę 20 maja 2023 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na wyjątkowe spotkanie autorskie z Joanną Bator, promujące książkę „Ucieczka niedźwiedzicy”. Prowadzenie: Magdalena Boczkowska. Dzięki współpracy ze Studencką Księgarnią Językową z Sosnowca, uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zakupienia książek Autorki i zdobycia cennego autografu. Wstęp wolny.

Joanna Bator - Polska pisarka, felietonistka i publicystka. Pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk, wykładała również w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Stypendystka Middlesex University w Londynie, a także New School of Social Research w Nowym Jorku i Cannon Foundation in Europe i Japan Foundation. Od 2011 roku poświęciła się wyłącznie pracy twórczej, rezygnując z posady wykładowcy. W tym czasie powstały takie jej powieści jak „Piaskowa Góra" czy „Chmurdalia". Pierwsza z wymienionych przyniosła ogromny sukces, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Jest laureatką Literackiej Nagrody Nike, którą otrzymała w 2012 roku za powieść „Ciemno, prawie noc”. Na podstawie powieści powstał także głośny film z Magdaleną Cielecką w roli głównej.

Publikacje:

Kobieta (2002)

Japoński wachlarz (2004)

Piaskowa Góra (2009)

Chmurdalia (2010)

Ciemno, prawie noc (2012)

Rekin z parku Yoyogi (2014)

Wyspa łez (2015)

Rok królika (2016)

Purezento (2017)

Gorzko, gorzko (2020)

Ucieczka niedźwiedzicy (2022)

Toshikazu Kawaguchi gościem 19. Sosnowieckich Dni Literatury [17 maja 2023]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 19. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza w środę 17 maja 2023 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na wyjątkowe spotkanie autorskie z Toshikazu Kawaguchim, promujące książki „Zanim wystygnie kawa” i „Zanim wystygnie kawa. Opowieści z kawiarni” (polska premiera drugiej części bestsellerowego cyklu!). Prowadzenie: Magdalena Boczkowska. Tłumaczenie: Alicja Duduś/Grzegorz Duduś. Dzięki współpracy ze Studencką Księgarnią Językową z Sosnowca, uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zakupienia książek Autora i zdobycia cennego autografu. Wstęp wolny.

Toshikazu Kawaguchi (ur. 1971) - Producent, dyrektor i dramaturg w grupie teatralnej Sonic Snail. Laureat Grand Prize na Suginami Drama Festival. Jako scenarzysta stworzył takie prace jak np. "Couple", "Sunset Song" czy "Family Time".

Publikacje w języku polskim:

Zanim wystygnie kawa (2022)

Zanim wystygnie kawa. Opowieści z kawiarni (2023)

Ziemowit Szczerek gościem 19. Sosnowieckich Dni Literatury [16 maja 2023]

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator 19. Sosnowieckich Dni Literatury – serdecznie zaprasza we wtorek 16 maja 2023 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na wyjątkowe spotkanie autorskie z Ziemowitem Szczerkiem, promujące książkę „Wymyślone miasto Lwów”. Prowadzenie: Bartłomiej Majzel. Dzięki współpracy ze Studencką Księgarnią Językową z Sosnowca, uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zakupienia książek Autora i zdobycia cennego autografu. Wstęp wolny.

Ziemowit Szczerek - Dziennikarz, pisarz, tłumacz, współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i "Polityką". Zajmuje się wschodem Europy i rozmaitymi zagadnieniami geopolitycznymi, historycznymi i kulturowymi. Interesuje się także historią alternatywną, literaturą gonzo oraz literaturą i dziennikarstwem podróżniczym. Laureat Paszportu "Polityki" za rok 2013 w kategorii literatura za "Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian". W 2016 roku został nominowany do Nagrody Literackiej Nike za książkę "Tatuaż z tryzubem". HBO wykupiło prawa do ekranizacji jego powieści "Cham z kulą w głowie".

Publikacje (wybór):

Paczka radomskich (2010, razem z Marcinem Kępą)

Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian (2013)

Rzeczpospolita zwycięska (2013)

Siódemka (2014)

Tatuaż z tryzubem (2015)

Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową (2017)

Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim (2019)

Cham z kulą w głowie (2020)

Wymyślone miasto Lwów (2022)

