13 milionów Polaków z profilem zaufanym!

13 to liczba, która nie wszystkim dobrze się kojarzy. Nam od dziś kojarzy się bardzo dobrze. Już 13 milionów Polaków ma profil zaufany! #ePolak potrafi!

Profil zaufany (PZ) obchodzi w tym roku 10. urodziny. Okrągły jubileusz świętuje z przytupem – bijąc wszystkie dotychczasowe rekordy swojej popularności.

PZ to podstawa

Mimo że już ponad 13 milionów Polaków ma profil zaufany, wciąż na pewno są tacy, którzy nie wiedzą co to takiego. Dlatego zanim przejdziemy dalej - chętnie wytłumaczymy, czym jest PZ.

Najprostsza definicja: profil zaufany to coś, dzięki czemu możemy potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Definicja nieco bardziej profesjonalna: profil zaufany to przypisany do naszego numeru PESEL zbiór danych o nas samych.

Najlepsza definicja: profil zaufany to klucz do e-usług, otwiera dostęp do e-administracji. Dzięki niemu zamiast iść do urzędu wiele spraw urzędowych możesz załatwić z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dlatego jeśli stawiasz na komfort i oszczędność czasu – profil zaufany to podstawa.

- Każdy z nas może mieć tylko jeden profil zaufany. Nie można go kupić, ani zobaczyć, ale warto go mieć. Założenie PZ jest bezpłatne. Profil zaufany jest ważny 3 lata, jednak w dowolnym momencie można przedłużyć jego ważność – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Stale pracujemy nad tym, aby przybywało spraw, które można załatwiać online, korzystając właśnie z profilu zaufanego – dodaje.

Oto kilka konkretnych przykładów, co już dziś można załatwić dzięki PZ – bez wychodzenia z domu, online:

zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, czy konta Mój GOV,

wysłać przez internet pismo ogólne do urzędu,

zawnioskować online o odpisy aktów stanu cywilnego,

przez internet zameldować się lub wymeldować na/z pobyt stały/czasowy,

zgłosić narodziny dziecka,

sprawdzić aktualną liczbę punktów karnych,

uruchomić aplikację mObywatel, czyli cyfrowy portfel na dokumenty, w którym znajdziecie m.in. elektroniczne odwzorowanie dowodu osobistego, prawa jazdy, czy dowodu rejestracyjnego oraz – potwierdzenie szczepienia przeciw COVID-19,

rozliczyć podatki, korzystając m.in. z usługi Twój e-PIT.

Wszystkie dostępne e-usługi znajdziecie na GOV.pl.

Rok rekordów

Profil zaufany powstał w 2011 r. Do 2016 r. korzystało z niego ok. 400 tysięcy osób, w większości - urzędnicy. W lipcu 2017 r. miało go milion Polaków. Rok później – 2 miliony. I wtedy ruszyło! Na kolejne miliony nie trzeba było długo czekać:

2011 r. - powstanie profilu zaufanego

2016 r. - 400 tysięcy użytkowników (głównie urzędnicy)

1 milion profili zaufanych – lipiec 2017 r.

2 miliony profili zaufanych – lipiec 2018 r.

3 miliony profili zaufanych - 11 marca 2019 r.

4 miliony profili zaufanych – 18 lipca 2019 r.

5 milionów profili zaufanych – 12 lutego 2020 r.

6 milionów profili zaufanych – 9 kwietnia 2020 r.

7 milionów profili zaufanych – 18 czerwca 2020 r.

8 milionów profili zaufanych – 25 września 2020 r.

9 milionów profili zaufanych – 14 stycznia 2021 r.

10 milionów profili zaufanych - 23 marzec 2021 r

11 milionów profili zaufanych – 20 maja 2021 r.

12 milionów profili zaufanych – 26 lipca 2021 r.

13 milionów profili zaufanych – 9 listopada 2021 r.

- Tylko od początku tego – 2021 – roku do 11 października profil zaufany założyło 4 miliony Polaków. W ubiegłym roku taki wynik osiągnęliśmy na początku grudnia. To nie tylko jubileuszowy, ale także najlepszy rok w historii profilu zaufanego – mówi minister Adam Andruszkiewicz.

Załóż profil zaufany

Jeśli jeszcze nie macie profilu zaufanego, warto to zmienić. Podpowiadamy, jak go założyć.

Najszybszy sposób na zdobycie PZ to założenie go za pośrednictwem banku. Taką możliwość dają PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo.

Dlaczego to najwygodniejszy i najszybszy sposób? Dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dzięki temu nie trzeba dodatkowo ich potwierdzać (w trakcie wizyty w punkcie potwierdzającym). Bo to właśnie wizyta w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających jest kolejnym sposobem na założenie PZ. Wcześniej trzeba wypełnić internetowy wniosek.

W czerwcu tego roku uruchomiono kolejny, wygodny sposób na potwierdzenie PZ - wideospotkanie z urzędnikiem