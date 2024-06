11 akademii w całej Polsce otrzyma wsparcie ministerstwa. Wśród nich KKS Czarni Sosnowiec!

250 tys. złotych zasili konto Akademii KKS Czarni Sosnowiec. Pieniądze pochodzą z programu Wsparcia Akademii Piłkarskich działających przy klubach Ekstraligi i I Ligi Kobiet.

O wynikach konkursu poinformował podczas konferencji prasowej, która odbyła się na terenie ArcerolMittal Park w Sosnowcu, Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki. To pierwszy w historii rządowy program wsparcia szkolenia piłkarskiego kobiet.

Pieniądze trafią do 11 akademii w całej Polsce, w tym do Akademii KKS Czarni Sosnowiec.

– Piłka nożna kobiet jest jednym z najbardziej rozwijających się sportów na świecie. Ważne jest, aby w Polsce rozwijała się w tempie zbliżonym do innych krajów. Przez lata piłka kobieca była traktowana u nas po macoszemu, tak jakby w ogólne nie istniała, tymczasem tak samo jak chcą grać w piłkę chłopcy, tak samo chcą grać dziewczęta. Trzeba naprawić błędy sprzed lat i my je właśnie naprawiamy – nie krył zadowolenia minister sportu i turystyki.

W konferencji prasowej wzięli udział przedstawiciele Czarnych Sosnowiec, z dyrektorem klubu, Grzegorzem Majewskim na czele, nie zabrakło także zawodniczek, w tym Zuzanny Witek, kapitan reprezentacji Polski U-17, a zarazem zawodniczki sosnowieckiego klubu.

– Dziękuję Panu ministrowi za wizytę w Sosnowcu i za wsparcie, które pomoże w rozwoju Akademii. Czarne to najbardziej utytułowany klub w Polsce, to przecież w Sosnowcu tak naprawdę narodziła się kobieca piłka nożna. Dziewczynki także chcą grać w piłkę nożną. My to w Sosnowcu doskonale wiemy stąd od lat wspieramy kobiecą piłką nożną, zresztą jak wszystkie dyscypliny sportu. Cieszę się, że powstał taki program, cieszę się, że nie zostajemy jako samorządowcy sami. Raz jeszcze wielkie podziękowania dla Pana ministra – przekazał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.