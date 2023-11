Zobacz jesienną odsłonę Parków Narodowych współpracujących z PGE

PGE współpracuje z parkami narodowymi od 2020 roku. Działania realizowane są w ramach autorskiego programu środowiskowego „Energia rytmu natury”. Wśród parków wspieranych przez PGE są: Biebrzański PN, Świętokrzyski PN, Roztoczański PN, Kampinoski PN, Słowiński PN, Wigierski PN, Magurski PN, Bieszczadzki PN oraz Narwiański PN.

W ramach współpracy, wspólnie z dziewięcioma parkami, PGE realizuje projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Współpraca koncentruje się głównie na działaniach z zakresu czynnej ochrony gatunków zagrożonych, w tym monitoringu stanu i liczebności zwierząt oraz roślin w ekosystemach, realizacji badań naukowych, których wyniki służą m.in. zaplanowaniu działań ochronnych, a także zachowaniu bioróżnorodności czyli bogactwa roślin, zwierząt, terenów bagiennych i różnorodności krajobrazu w poszczególnych parkach narodowych. Prowadzony jest również szereg projektów edukacyjnych angażujących lokalne społeczności, dzieci i młodzież szkolną z otuliny parków, turystów odwiedzających parki oraz pracowników Grupy PGE i ich rodziny.

Cykl filmów przyrodniczych

Autorskim projektem PGE, realizowanym z wykorzystaniem materiałów video udostępnianych przez współpracujące parki, jest realizacja krótkich filmów ukazujących zachodzące zmiany w przyrodzie w różnych porach roku. Poprzez obrazy zarejestrowane z ukrycia w niedostępnych dla widza ostępach leśnych, seria ukazuje zmienność cyklów natury. Wykorzystanie nagrań z fotopułapek pozwala w niezachwiany dla środowiska naturalnego sposób podglądać życie dzikich zwierząt, obserwować tańce godowe ptaków i zrozumieć zmiany zachodzące w przyrodzie wraz z nadejściem kolejnych pór roku.

​Trzeci odcinek pt. „Jesień" zabiera widza w podróż, ukazując barwne jesienne pejzaże lasów, łąk i trzęsawisk. Możemy również podglądać jak różnorodne gatunki roślin i zwierząt przygotowują się do przetrwania zimowych miesięcy, gdy spadające temperatury i skracający się dzień dają sygnał do stopniowego przechodzenia w stan spoczynku. Dla jednych jesień to czas zahamowania wzrostu i ograniczenia procesów życiowych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zdolności do życia, dla innych czas na gody. Jesień w polskich parkach narodowych to czas, kiedy przyroda maluje swój najbarwniejszy obraz. Zobacz kolejny odcinek z cyklu „Energia Rytmu Natury” i dowiedz się, jak zmienia się tamtejsza flora i fauna.

Spacerownik

PGE we współpracy z ośmioma parkami narodowymi przygotowała publikację prezentującą najciekawsze obiekty do zwiedzenia w parkach. „Spacerownik” zawiera mapy z dostępnymi ścieżkami edukacyjnymi oraz pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi, jak również zagadki do rozwiązania oraz ciekawostki o zwierzętach, które można spotkać podczas wizyt w parkach.