Zalety i wady drzwi aluminiowych w domu jednorodzinnym

Wybór drzwi do domu to jedna z ważniejszych decyzji. W grę wchodzi bezpieczeństwo, energooszczędność, ale i estetyka, która powinna przetrwać lata ciągłego użytkowania. No więc drzwi aluminiowe – czy warto? Aby się o tym przekonać, porównaliśmy ze sobą wady i zalety takiego rozwiązania.

Zalety drzwi aluminiowych w domu

Drzwi wejściowe z aluminium cieszą się coraz większą popularnością. Sprzyja temu cena, zwłaszcza w porównaniu z drewnianymi odpowiednikami. Jednak wybierając drzwi tego typu, warto wziąć pod uwagę również inne zalety. Oto najważniejsze z nich:

Trwałość. Aluminium jest odporne na rdzę, korozję i odkształcanie. Z kolei drzwi drewniane charakteryzują się dużą podatnością na pękanie, co ma związek ze zmianami temperatur. W rezultacie powstają szpary. Aluminiowe drzwi zewnętrzne nie zniekształcą się nawet po wielu latach użytkowania.

Niskie wymagania konserwacyjne. W przeciwieństwie do drzwi drewnianych te aluminiowe nie wymagają również dużych nakładów pod względem pielęgnacji. Często wystarczy krótkie mycie wodą z mydłem, aby zachować ich dobry wygląd.

Efektywność energetyczna. Nowoczesne drzwi aluminiowe często są wyposażone w zaawansowaną technologię izolacji termicznej, która pomaga utrzymać zrównoważoną temperaturę w domu. Może to prowadzić do lepszej efektywności energetycznej, a więc niższych kosztów ogrzewania zimą. Latem zaś chłodzenie domu klimatyzacją będzie tańsze i bardziej skuteczne. Izolacja termiczna do tego idzie w parze z wygłuszaniem. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Estetyka. Drzwi aluminiowe – czy warto ze względu na wygląd? Tak, ponieważ takie rozwiązania są dostępne w różnych stylach i kolorach. Mogą być przeszklone w całości lub częściowo. Mogą pasować kolorem do dachu albo tworzyć efekt kontrastu. Wszystko sprowadza się do osobistych preferencji tak naprawdę. Warto przy tym pamiętać, że drzwi aluminiowe zewnętrzne mają zazwyczaj powłokę odporną na blaknięcie i odbarwienia spowodowane promieniowaniem UV.

Bezpieczeństwo. Drzwi z aluminium są lekkie i zarazem mocne. Dużo bardziej niż standardowe drzwi PCV. Mogą też być wyposażone w solidne mechanizmy blokujące, aby utrudnić złodziejom pracę.

Recykling. Aluminium nadaje się do recyklingu w stu procentach. Drzwi z tego materiału są zatem przyjaznym dla środowiska wyborem.

Wady drzwi z aluminium

Chociaż drzwi aluminiowe mają wiele zalet, należy wziąć pod uwagę również pewne wady. Oto niektóre z nich:

Wgniecenia i zarysowania. Tak, aluminium jest dość trwałe. Niemniej bywa podatne na wgniecenia i zarysowania. Uderzenie podczas wnoszenia mebli, na przykład, może doprowadzić do takiego uszczerbku.

Brak tradycyjnego wdzięku. Podczas gdy wielu osobom podoba się nowoczesny wygląd aluminium, inni mogą uznać go za mniej atrakcyjny w porównaniu z urokiem prawdziwego drewna. Z tego względu druga opcja bardziej pasuje do budynków w stylu rustykalnym, chyba że mają być ceglane. Wówczas czarny profil drzwi z aluminium może sprawdzić się lepiej.

Problemy z kondensacją. W szczególnie parnych warunkach drzwi aluminiowe mogą być podatne na kondensację, co prowadzi do problemów z wilgocią. To jednak w dużej mierze zależy od jakości produktu. Droższe drzwi dobrej firmy z pewnością będą solidniejsze, a więc i bardziej odporne na kondensację.

Drzwi aluminiowe – czy warto?

Pora na podsumowanie. Owszem, drzwi zewnętrzne aluminiowe mają kilka wad. Jednak zalet jest więcej. Jakość wykonania ma przy tym znaczenie, co bezpośrednio wiąże się z renomą i doświadczeniem producenta. Biorąc to pod uwagę, zdecydowanie warto zainwestować w drzwi aluminiowe do domu.