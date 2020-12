Wyczaruj efektowne dekoracje na ścianie! Beton, kamień, a może oryginalne struktury?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Szukasz stylowych dekoracji na ścianę? Masz już dość gładkich, klasycznych powierzchni? Zainspiruj się z Luxmal! W naszej ofercie znajdziesz wiele ciekawych rozwiązań, w tym m.in. imitację betonu, tynk kamienny oraz strukturalny. Która opcja będzie najlepsza dla Ciebie? Czytaj dalej, aby poznać odpowiedź na to pytanie.

Tynk beton – doskonała imitacja betonu

Interesuje Cię efekt betonu? Unikalną fakturę, która imituje surowy beton, otrzymasz, jeśli wybierzesz nasz ozdobny tynk betonowy. Dostępny w ofercie Luxmal tynk Beton TG jest cienkowarstwowym tynkiem wapienno-polimerowym przeznaczonym do tworzenia trwałych aplikacji wewnątrz pomieszczeń. Najczęściej stosuje się go do wyprawy ścian oraz sufitów w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej. Tynk cechuje się wysoką odpornością na wilgoć i glony oraz sporą trwałością.

W sklepie Luxmal znajdziesz tynk Beton TG w czterech tonach. Do wyboru masz:

beton w kolorze jasnego écru (tzw. beton wapień);

beton w kolorze szarym – tu dostępne są dwa odcienie: jasny szary (opcja beton szary 50%) oraz ciemny szary (opcja beton szary);

ciemny odcień betonu (beton max).

Wybór jednego z wariantów pozwoli Ci maksymalnie dopasować efekt betonu do Twoich oczekiwań. Ciemniejsza paleta sprawdzi się w eleganckich, acz chłodnych wnętrzach (to dobra opcja np. dla kancelarii prawnej), a jaśniejsze tony będą doskonałym rozwiązaniem do przytulnych wnętrz.

Tynk kamienny – wnętrze z charakterem

Jeśli imitacja betonu nie jest tym, czego szukasz, to mamy dla Ciebie kolejną opcję – tynki kamienne imitujące naturalny kamień. Propozycji jest wiele, na rynku znajdziesz m.in. imitacje marmuru oraz trawertynu. To drugie rozwiązanie zamówisz właśnie w Luxmal. Trawertyn Classic to tynk kamienny pozwalający osiągnąć efekt trawertynu z jego charakterystycznymi wżerami trawertynowymi. Przeznaczony do tworzenia trwałych aplikacji, podobnie jak tynk beton sprawdzi się w mieszkaniach oraz obiektach użyteczności publicznej. Tynk Trawertyn Classic ma postać suchego proszku, w którego składzie można znaleźć wypełniacze mineralne, wapno hydratyzowane oraz środki pomocnicze. Co więcej, oferowany przez nas produkt spełnia wszelkie standardy. Jest nie tylko zgodny z Polską Normą PN-B-10106-1997, ale też ma Atest Higieniczny HK/B/0605/02/2009.

Do jakich aranżacji pasuje tynk imitujący trawertyn? Największe wrażenie robi na ścianie kominkowej. Idealnie też współgra z wszystkimi ciepłymi oraz przytulnym pomieszczeniami, w których cała kolorystyka – od ścian po meble i dodatki – utrzymana jest w jasnych kolorach.

Tynk strukturalny – dla miłośników oryginalnych efektów

Nie boisz się eksperymentować z fakturami i deseniami? W takim razie nasza ostatnia propozycja jest właśnie dla Ciebie. Tynk strukturalny Dekolux TG to produkt, z którego pomocą stworzysz ciekawe faktury i desenie, mogące imitować stary tynk, korę drzew, a nawet efekt liści. W przypadku tego tynku dekoracyjnego ogranicza Cię tak naprawdę własna wyobraźnia, bo możesz tworzyć tutaj dowolne struktury.

Jakie zalety ma tynk strukturalny Dekolux TG? Przede wszystkim jest elastyczny, trwały oraz prosty w użyciu. Idealnie współgra z nowoczesnym stylem, śmiało możesz go wykorzystać na krzywych powierzchniach. Podobnie jak tynk beton i trawertyn sprawdza się w mieszkaniach, bądź obiektach użyteczności publicznej.