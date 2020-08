Wybór patelni - dlaczego jest tak istotny?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Ostateczne efekty związane z jakością potraw przy gotowaniu jest uzależniony od wielu czynników, dlatego warto podkreślić, że proces ten o wiele więcej, niż zaledwie same składniki posiłku. Każda osoba o przynajmniej podstawowym doświadczeniu kulinarnym z pewnością jest w stanie stwierdzić, że aby dania były smaczne i zdrowe, należy przyrządzać je z wykorzystaniem odpowiedniego wyposażenia, które jest w stanie sprostać temu wymagającemu zadaniu. Szczególnie istotne są w tej kwestii patelnie, ponieważ smażenie potraw jest jedną z najtrudniejszych metod ich obróbki termicznej. Niektóre marki, takie jak popularna La bonita, starają się wprowadzić na rynek nowe standardy w tym zakresie, łącząc solidne wykonanie z nowymi, interesującymi technologiami.

1. Dlaczego produkty La bonita wyróżniają się na tle standardowych patelni?

2. Patelnie oraz ich zastosowania – w co należy się wyposażyć?

Tak naprawdę, ciężko mówić tu o poziomie trudności, ponieważ w teorii każdemu powinno udać się usmażyć mięso czy warzywa bez szczególnych komplikacji. Oczywiście, można potrawę przez przypadek przypalić, lecz jeśli aktywnie pilnuje się ognia, łatwo można tego uniknąć. Prawdziwym problemem jest tu jednak jakość smażenia, co może znacznie odbić się na walorach smakowych i właściwościach zdrowotnych potraw.

Podczas smażenia, kucharz zazwyczaj stara się jak najbardziej ograniczyć ilość tłuszczu, którą musi użyć. Jak wiadomo, mniej oleju wiąże się z mniejszą kalorycznością posiłku (co w dzisiejszych czasach jest bardzo pożądane), a w wielu przypadkach także lepszą teksturą dania oraz bardziej wyrazistym smakiem, który nie został podczas smażenia zakłócony. Jeśli korzysta się z patelni o niższej jakości, można mieć pewne problemy z przypalaniem dań – będzie się zmuszonym do nieustannego pilnowania przyrządzanego posiłku, co w kuchni nie jest zawsze możliwe.

Jeśli w kuchni spędza się więcej czasu lub po prostu chce się wprowadzić swoje dania na wyższy poziom smaku, koniecznym będzie wyposażenie się w odpowiednie, kuchenne akcesoria. Patelnia La bonita to produkt z górnej półki, który często można znaleźć w rękach doświadczonych entuzjastów gotowania. Jest to sprzęt, który pozwala na odczuwalnie zwiększony komfort podczas przyrządzania potraw, pozwalają smażyć je wygodniej i efektywniej.

Zmniejszone zużycie oleju to nie tylko mniejsze wydatki związane z tłuszczem, ale i mniej tłuszczu w samych daniach. Aby osiągnąć takie efekty, producent wprowadza specjalne, zaawansowane powierzchnie do swoich patelni, pozwalając na bardziej efektywne rozprowadzanie oleju oraz znaczne ograniczenie ryzyka przypalenia.

Bez wątpienia wspomnieć należy tu również o tym, jak łatwo się daną patelnię czyści. Robienie porządków w kuchni może zająć jeszcze więcej czasu niż samo gotowanie, dlatego warto dobrać takie wyposażenie, w którym nie trzeba się w tej kwestii szczególnie męczyć. La bonita także jest pod tym względem dobrym przykładem, gdyż patelnie tego producenta umożliwiają szybkie oczyszczenie ich z zalegającego tłuszczu. Znaczna część tych elementów wyposażenia powinna być jednak myta ręcznie – jest to najlepszy sposób, aby upewnić się, że ich stosunkowo delikatna powierzchnia nie zostanie uszkodzona.

Komfort gotowania zależny jest także w dużej mierze od samego kształtu oraz projektu patelni. Standardowa patelnia La bonita wykonana jest w taki sposób, aby jej rączka była maksymalnie wygodna, a także bezpieczna. Patelnie często się obraca oraz nachyla, dlatego wyślizgnięcie takiej rączki z dłoni może skończyć się bardzo źle – szczególnie jeśli znajdujący się na patelni olej zdążył się nagrzać. Nie jest to kwestia, którą można bagatelizować!

Ostatnią kwestią, o której powinno się wspomnieć, jest szybkość nagrzewania się patelni. Niejeden kucharz uskarża się na to, że musi czekać zdecydowanie zbyt długo, aż jego olej nabierze pożądanej temperatury. Jak wiadomo, podczas gotowania nie powinno się czekać dłużej, niż jest to konieczne – aby cały proces przebiegał efektywnie, będące w użyciu patelnie, które można szybko i bez problemów nagrzać.

Wybór patelni na rynku jest szeroki, nawet w zakresie pojedynczego producenta. Marka La bonita dysponuje zróżnicowanymi produktami, z którymi warto się zapoznać w celu dokonania kompletnego zakupu. Jak wiadomo, inne patelnie stosuje się do głębokiego smażenia, a inne do grillowania. Bardzo popularne są także tak zwanie woki, idealne do jednoczesnego przyrządzania warzyw oraz mięsa w dużych ilościach.

Ogólnie rzecz biorąc, warto posiadać jak najwięcej patelni, jeśli tylko dysponuje się dostateczną przestrzenią, aby je pomieścić. Chociaż niektóre patelnie mogą być stosowane zamiennie, to najlepsze efekty niemal zawsze osiągnie się wtedy, gdy podczas przyrządzania danej potrawy zastosuje się konkretny, dostosowany do tego zadania model. Opłaca się także inwestować w produkty z górnej półki – patelnia La bonita z pewnością posłuży lepiej oraz dłużej niż jej niższej jakości zamienniki, dlatego można śmiało stwierdzić, że jest ona warta swojej ceny.

