Wszystkie okulary korekcyjne (oprawki + soczewki okularowe) 50% taniej w KODANO Optyk!

W ostatnich latach okulary przestały służyć jedynie do korekcji wad wzroku czy ochrony przed słońcem. Ich znaczenie wzrosło i aktualnie traktowane są jako dodatek biżuteryjny i jeden z elementów budujących wizerunek. Warto więc zadbać by były dobrane do naszej osobowości i stylu życia. Na co zwracać uwagę dokonując wyboru?

Jeśli jesteś osobą spokojną, która nie lubi zwracać na siebie uwagi wybierz oprawki w stonowanych odcieniach, podkreślające Twoją urodę i łagodne usposobienie. Dla osób o ciepłym typie urody najlepsze będą oprawki w kolorze złotym, żółtym, brązowym lub pomarańczowym. Dla typu zimnego - srebrne, niebieskie lub fioletowe i w tym przypadku warto zdecydować się na ramki owalne lub okrągłe. Okulary możemy wykorzystać również do ukrycia lub wyeksponowania niektórych cech charakteru. Jeśli chcesz sprawiać wrażenie osoby pewnej siebie i zdecydowanej, sięgnij po oprawki prostokątne. Jeśli jesteś osobą przebojową i lubisz brylować w towarzystwie, dobrym wyborem będą oprawki w intensywnych kolorach oraz nietypowych kształtach, takie jak „kocie oczy”, które dodadzą Ci pazura i wyrazistości. Trafnym wyborem będą również ciężkie i duże oprawki przyciągające wzrok rozmówcy.

Dla osób pełniących funkcje publiczne lub związanych z biznesem najlepsze będą okulary prostokątne, które dodają powagi. Kształt ten kojarzy się z wiedzą i profesjonalizmem. Dobrym posunięciem będzie wybór cienkich oprawek w stonowanych kolorach lub okularów bezramkowych, co sprawi, że rozmówca będzie się koncentrował na twarzy, a nie na naszych okularach.



W salonie KODANO Optyk w Sosnowcu można kupić okulary znanych marek takich jak: Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Moretti, Loretto i wiele innych.



KODANO Optyk – polska firma, 100% polski kapitał

Salony KODANO Optyk należą do grupy Szkla.com S.A. – największego w Polsce sklepu internetowego z soczewkami kontaktowymi, której częścią jest także sklep internetowy z okularami KODANO.pl. Warto dodać, że grupa Szkla.com S.A. w całości powstała przy wykorzystaniu polskiego kapitału.

W całej Polsce jest aż 37 lokalizacji salonów KODANO Optyk, w których możemy kupić okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne, akcesoria okularowe, a także zbadać swój wzrok oraz dobrać wymarzone oprawki pod okiem fachowych doradców klienta.