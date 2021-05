Wrocławska Szkoła Rysunku zaprasza na kursy

Rysowanie jest jedną z podstawowych czynności jakich uczymy się od najmłodszych lat. Co prawda początkowo zazwyczaj polega to na niedokładnym rysowaniu kresek, ale z czasem jesteśmy w stanie tworzyć podstawowe obrazy. Rysowanie rozwija zdolności manualne dziecka i ma pozytywny wpływ na jego rozwój. jako osoby dorosłe albo zostajemy przy rysowaniu albo często o nim zapominamy, a jeżeli była to jedna z naszych ulubionych czynności to z czasem powracamy do tego zajęcia. Często okazuje się wtedy, że nasze umiejętności rysowania nie są na takim poziomie jak byśmy tego oczekiwali.

Może to prowadzić do mylnego przeświadczenia o braku talentu oraz skutecznie zniechęca, w takich sytuacjach często uruchamiamy internet w celu znalezienia lekcji rysowania. Okazuje się, że faktycznie są one przydatne do pewnego momentu, ale później więcej czasu zajmuje znalezienie odpowiedniego filmu, który nas interesuje niż samo rysowanie. Gdy traktujesz swoją pasję na poważnie, albo chcesz zarabiać na tym co kochasz i myślisz o studiach z architektury albo dostaniu się na ASP, warto skierować swój wzrok na kursy rysowania. Miejscem, które od lat prowadzi z powodzeniem lekcje rysowania jest Wrocławska Szkoła Rysunku DOMIN, która zaprasza do zapoznania się ze swoją ofertą.

Kurs Rysunku Architektury

Architektura to prestiżowy kierunek, na który trzeba spełnić wysokie wymagania. Na większości uczelni poza dobrymi wynikami maturalnymi należy przejść egzaminy z rysunku, a żeby dobrze się do niego przygotować warto skorzystać z kursów. Rysunek architektury pozwala przygotować się do zdania egzaminu i przygotowywuje już na całe studia. Podczas zajęć z rysunku architektury nauczysz się, podstaw rysunku przestrzennego, perspektywy, rysunku postaci, geometrii rysunkowej, budowania przestrzeni trójwymiarowej czy anatomi człowiek. O skuteczności kursu najlepiej świadczą liczne pozytywne opinie oraz fakt, że spora ilość kursantów osiąga najwyższe albo jedne z najwyższych wyników na swoich uczelniach podczas egzaminów.

Kurs Rysunku i Malarstwa ASP

Również Akademię Sztuk Pięknych wymagają od swoich przyszłych studentów wykazania się w dziedzinie rysunku czy malarstwa. W przypadku rekrutacji do ASP wyniki świadectwa maturalnego nie mają większego znaczenia, liczy się w głównej mierze to jak radzisz sobie w swojej dziedzinie sztuki. DOMIN realizuje swoje kursy na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, zaawansowanym oraz przyśpieszonym dla osób, które egzaminy zdają w tym roku a nie brały udziału w zajęciach przygotowawczych. Na zajęciach z rysunku i malarstwa ASP poznasz podstawy rysunku artystycznego, perspektywę, podstawy rysunku postaci, rysunek przestrzenny, anatomię człowieka, budowanie form trójwymiarowych oraz malarstwo akrylowe. Cały zakres szkolenia opisany jest dokładnie na stronie pracowni DOMIN.

Kurs Rysunku Hobbystycznego

Jednak nie każdy, musi wiązać z rysunkiem swoją przyszłość zawodową, dla takich osób powstał kurs rysunku hobbystycznego. Są to zajęcia przeznaczone dla osób, które po prostu lubią rysować albo chcą zacząć rysować. Dzięki zajęciom pod czujnym okiem osób szkolących szybko zrozumiesz tajniki rysunku i zaobserwujesz postępy w swoim rysowaniu o jakich nawet nie myślałaś/myślałeś. Sprawdź czy jesteś w stanie tworzyć obrazy ze swojej głowy na kartce papieru, ogranicza Cię tylko wyobraźnia!

Kurs Rysunku dla dzieci

Również dzieci, a właściwie młodzież może liczyć na ciekawe zajęcia podczas, których nauczy się tworzyć świetnie wyglądające rysunki. Kurs DOMIN Junior to propozycja dla dzieci w przedziale wiekowym 12-15 lat. Podczas zajęć dzieci uczą się rozmaitych form tworzenia prac plastycznych, co poszerza ich horyzonty i otwiera na próbowanie innych form sztuki. Kurs uczy dzieci rysowania architektury, postaci, zwierząt czy martwej natury. Jest to idealny sposób na osiągnięcie dziecka od komputera, pamiętaj jednak, że na zajęciach najlepiej odnajdą się dzieci, które faktycznie lubią rysować. Atmosfera kursów jest bardzo przyjazna i dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne lekcje rysunku.