Wrocław jest największym polskim miastem, w którym powstają gry komputerowe

Polskie produkty od dawna mają wysoką wartość w branży gier komputerowych. Większość prawdziwie hitowych gier została wydana we Wrocławiu przez lokalne studia lub filie dużych firm.

Według raportu Agencji Rozwoju Regionalnego i Startup Wrocław, miasto to jest trzecim co do wielkości producentem gier wideo w Polsce w skali roku, zatrudniającym w branży ponad 1500 osób.

Globalny rynek gier komputerowych, według stanu na 2023 rok, szacowany jest na około 180 mld dolarów. Jeśli mówimy konkretnie o polskim rynku, to jego wartość wynosi prawie 5 mld zł, a w 2024 roku kwota ta może wzrosnąć o kolejny 1 mld.

Pomimo tego, że Project Red wydał największe gry jak Wiedźmin 3 czy Cyberpunk 2077, to wrocławscy deweloperzy zajęli się również wydaniem Dying Light.

Wrocław to świetne miasto dla młodych profesjonalistów.

Nie tylko młodzi Polacy, ale także deweloperzy z innych krajów przyjeżdżają tu co roku, by pracować w dużych firmach i tworzyć kultowe produkty. Regularnie otwierają się tu nowe startupy, a największe studia otwierają nowe biura, by pomieścić jak najwięcej specjalistów.

Według raportu ARAW polscy deweloperzy są na trzecim miejscu za specjalistami z Chin i Rosji.

Przykładowo, lokalna firma Madnetic Games przygotowuje się do wydania swojej pierwszej gry o nazwie WW2 Rebuilder , w której gracz będzie musiał przemierzać zniszczone po II wojnie światowej miasta Europy i odbudowywać je

To powiedziawszy, firma została założona w 2020 roku i jest wspierana finansowo przez Playway, z małym personelem deweloperskim składającym się z zaledwie 13 osób. Krytycy i użytkownicy dobrze przyjęli wersję demo ich gry, więc oczekuje się, że pełnoprawne wydanie będzie udane.

Warto też zwrócić uwagę na sukces firmy Gamefound, która zbiera fundusze na rozwój poprzez crowdfunding. Wcześniej tworzył tylko gry planszowe, ale teraz zatrudnił niezbędne doświadczenie, aby rozszerzyć się na gry wideo, jak również.

Dzięki temu, że użytkownicy sponsorują nowe gry, firma może rozwijać się tak bardzo, jak to tylko możliwe i zapewniać graczom takie atuty jak ekskluzywne edycje dla tych, którzy wpłacili pieniądze. Inni gracze, którzy nie są gotowi wydać pieniędzy, mogą wypróbować produkty firmy z bonusami. Na przykład, www.bonus-bez-depozytu.pl regularnie publikuje bonusy bez depozytu, które pozwalają graczom grać w popularne gry za darmo.

Można się spodziewać, że z czasem do Wrocławia, jak i innych polskich miast, będzie przyjeżdżać coraz więcej młodych specjalistów, zdolnych do zmiany branży i tworzenia wysokiej jakości produktów, które będą promować Polskę na światowym rynku.