Worki kompostowalne - metoda na ekologiczne podejście do odpadów

Każdego dnia człowiek wytwarza kilogramy śmieci, które zalegają w środowisku nawet kilkadziesiąt lat. Przez to nasza planeta powoli zamienia się w jedno wielkie wysypisko. Na szczęście obowiązek segregacji odpadów jest systematycznie wprowadzany i daje nadzieję na ratowanie środowiska. Ale to nie jedyna słuszna metoda na ekologiczne podejście do życia. Coraz to nowe pomysły pozwalają na zatroszczenie się o ekosystem, w którym żyjemy. Jednym z nich są worki kompostowalne. Poznaj więc ich właściwości i niepodważalne zalety!

Bioodpady – czym są odpady organiczne

Worki kompostowalne są przeznaczone do odpadów organicznych, tzw. bioodpadów, które powinny być, w ramach segregacji śmieci, wrzucane do brązowych kontenerów. Czym są odpady organiczne? To wszystkie odpady, które ulegają biodegradacji, czyli prawie całkowitemu rozkładowi. Mogą to być:

resztki i obierki z owoców oraz warzyw,

skorupki jajek,

resztki produktów mlecznych,

kwiaty,

skoszona trawa,

gałęzie i liście,

zbiory rolnicze,

pieczywo suche,

fusy po kawie oraz herbacie,

resztki pożywienia.

Jak widać nie wszystko to, co wydaje się być naturalne, można umieszczać w pojemniku brązowym. Dlatego warto zapoznać się z naklejką na kontenerze i dowiedzieć się, co dokładnie może być do niego wrzucone.

Plastikowe worki na śmieci

Dlaczego mówi się, że plastikowe worki są złe? Przede wszystkim zaśmiecają nasze środowisko naturalne. Przez wiele lat są składowane na wysypiskach, ponieważ proces ich rozkładu jest niesamowicie długi. Do produkcji plastiku zużywa się mnóstwo energii elektrycznej oraz sztucznych surowców, co bezpośrednio wpływa na zanieczyszczenie środowiska. Plastik oddziałuje negatywnie na zdrowie i życie ludzi, a przede wszystkim dzieci. Wbrew pozorom jest on bardzo łatwy w recyklingu, ale niewiele jest przedsiębiorstw, które go odzyskują. Bywają miejsca na świecie, w których palenie plastikiem w piecach jest na porządku dziennym – to zamach na zdrowie i życie człowieka, a także naszą planetę. Tak zanieczyszczone powietrze dociera do domów i mieszkań. Czy chcemy się godzić na zatruwanie nam życia? Dlatego rezygnacja z plastikowych worków wszystkim wychodzi na zdrowie.

Worki kompostowalne – zalety