Wiosenna energia powoli wchodzi do naszych domów, co sprawia, że mamy więcej siły na kreatywne myślenie. Co za tym idzie, dużo chętniej podejmujemy decyzje o zmianie wnętrz niż zimą. W jaki sposób szybko i efektownie odmienić kuchnię? Z pomocą przyjdą wiosenne naklejki na lodówkę.

Lodówki - nie tylko użyteczny gadżet

Pierwsze skojarzenie z lodówkami - kuchnia i smaczne jedzenie. Rzeczywiście, to jest jej główna funkcja, przechowywanie żywności. W wielu domach lodówki są centralnym elementem kuchni, dopasowanym do wnętrza. Ograniczona kolorystyka lodówek nie pozwala na kolorystyczne szaleństwa, dlatego niezbędne są naklejki na lodówkę . Z ich pomocą szybko i efektownie odmienisz swoją kuchnię na wiosnę.

Naklejki na lodówkę - wiosenny niezbędnik

Wygląd lodówki trudno dostosować do całości kompozycji. Podstawowe kolory lodówek to czerń, biel oraz inox (metaliczny). O ile czerń i biel z pewnością będą pasować do kuchni w stylu skandynawskim i loftowym, o tyle srebrne lodówki to koszmar projektantów wnętrz. Na szczęście, naklejki na lodówkę pozwolą na szybką i niedrogą przemianę. Materiał, z którego wykonane są okleiny na lodówkę jest odporny na zabrudzenia i rysy. Nie odkleja się, nie odchodzi, można go naklejać wielokrotnie. Wzory i kolory naklejek są niemal nieograniczone, dzięki czemu każdy znajdzie coś do swojej kuchni.

Cena i jakość idą w parze

Naklejka na lodówkę, dostępna w ofercie sklepu Wallmuralia to najwyższa jakość wydruku i trwałość materiału. Wystarczy wybrać swój ulubiony wiosenny wzór, przystąpić do zamówienia i okleić drzwi lodówki. Montaż naklejki to kilkanaście minut. Bezpośrednio przed montażem należy przetrzeć lodówkę wilgotną szmatką, pozbywając się kurzu i zabrudzeń. Naklejka będzie trzymać się idealnie tylko na gładkiej powierzchni.

Wiosenna energia w Twoim domu