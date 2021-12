Windykacja należności nie musi kończyć się w sądzie

W powszechnej opinii windykacja kojarzy się z wieloletnim i żmudnym postępowaniem toczącym się przed obliczem sądu. Rzeczywiście, niektóre ze spraw windykacyjnych muszą zakończyć wyrokiem i późniejszą egzekucją. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że lwia część postępowań rozwiązywana jest poza gmachem sądu – w ramach windykacji polubownej. Co dokładnie kryje się pod tym terminem i jak powinny przebiegać rozmowy na linii wierzyciel-dłużnik? Dowiesz się tego z lektury poniższego artykułu.

Windykacja polubowna to czynności wykonywane w celu uregulowania należności, prowadzone poza sądem. Zawsze powinna być traktowana jako pierwszy etap procesu dochodzenia należności – dopiero gdy to rozwiązanie zawiedzie, powinniśmy zacząć myśleć o skierowaniu sprawy na drogę sądową. W jej ramach wierzyciel lub reprezentujący go podmiot prowadzi rozmowy z dłużnikiem i próbuje nakłonić go do spłaty zobowiązań. Mogą one mieć charakter zarówno „face to face”, jak i telefoniczny czy mailowy. Co warte podkreślenia, windykacja polubowna przebiega z poszanowaniem wszelkich praw dłużnika. Profesjonalny windykator może zaproponować mu np. uregulowanie długu na przystępnych warunkach i w ustalonym przez obie strony terminie, a także podpisanie oświadczenia o uznaniu długu. Windykacja polubowna to bez wątpienia najlepsze rozwiązanie dla osoby posiadającej dług, ponieważ dwie pozostałe metody windykacji, a więc sądową, a zwłaszcza komornicza, mogą pociągnąć za sobą już dużo bardziej dotkliwe konsekwencje.

Zakończona sukcesem windykacja polubowna to również najbardziej optymalne rozwiązanie dla wierzyciela. Przede wszystkim dlatego, że w porównaniu do ścieżki sądowej, pozwala ona na znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Jeśli działania związane z polubownym dochodzeniem roszczeń powierzymy firmie windykacyjnej lub wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, całość może znaleźć swój finał nawet w ciągu niecałego miesiąca. A dzięki temu unikniemy zdecydowanie większych kosztów wielomiesięcznego, a nierzadko i wieloletniego postępowania sądowego. Ważne jednak, by przy wyborze podmiotu, który będzie nas reprezentował w rozmowach z dłużnikiem, postawić na doświadczonych specjalistów. Tych znajdziemy w Kancelarii Prawnej AIF zajmującej się sprawami windykacyjnymi już od kilkunastu lat. O jej efektywności najlepiej świadczy fakt, że aż 75% prowadzonych przez prawników AIF zakończyło się pomyślnie właśnie na etapie polubownym. By dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.aif.com.pl/windykacja/ (https://www.aif.com.pl/windykacja/) – znajdziesz na niej szczegółowe informacje na temat oferty Kancelarii AIF oraz metod wykorzystywanych przez współpracujących z nią prawników i radców prawnych.