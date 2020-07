Weź udział w konkursie i wygraj nagrody z okazji pierwszych urodzin Salonu Borgio

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Początek XX wieku, rzymska dzielnica Borgio.

To tam powstał zakład krawiecki, który stworzył wyjątkowe, ponadczasowe wykroje odzieży męskiej idealnie dopasowujące się do różnych typów sylwetki. Precyzja wykonania oraz mnogość krojów sprawiają, że kolekcje akcentują walory danej budowy ciała, ukrywając jednocześnie jej mankamenty. Ten włoski szyk i elegancja dotarły także do Polski pod nazwą Borgio.

Marka Borgio stawia na naturalność

Do produkcji wykorzystywane są wysokiej jakości włókna pochodzenia zwierzęcego (wełna, kaszmir, jedwab) oraz naturalnego (bawełna, len). Dzięki tym szlachetnym surowcom odzież jest wytrzymała, przewiewna, a także delikatna dla skóry. W ofercie marki można znaleźć między innymi luksusowe garnitury, marynarki, koszule, płaszcze, obuwie, ale także oryginalne akcesoria.

Marka Borgio już od roku działa na terenie Czeladzi

Jest zatem co świętować! Z okazji pierwszych urodzin wszyscy, którzy w dniach 24-25 lipca odwiedzą salon mieszczący się w CH M1, będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji: -20% na wszystkie nieprzecenione produkty!

Tymczasem zapraszamy do zabawy! Przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać męskie dodatki od Borgio:

I miejsce: krawat z kolekcji Classico

II miejsce: mucha z kolekcji Classico

III miejsce: poszetka z kolekcji Classico

Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy krótko odpowiedzieć na pytanie:

Krawat czy mucha? Co wybierasz i dlaczego?

Konkurs kończy się 22 lipca o godzinie 12:00. Zainteresowani? Odpowiedzi prosimy przesłać na maila: redakcja@sosnowiecki.pl. Wybierzemy 3 zwycięzców lub zwyciężczynie! Nagrody będzie można odebrać w salonie Borgio w CH M1 przy ul. Będzińskiej 80 w Czeladzi.

Zachęcamy także do polubienia fanpage’a marki na facebooku: tutaj.