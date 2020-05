Wesele zimą - jak zorganizować ten piękny dzień z zimową aurą w tle?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W zmieniającej się z dnia na dzień rzeczywistości, trzeba szukać szybkich i skutecznych rozwiązań. Obecna sytuacja niejako zmusiła wiele Par Młodych do zmiany terminu wesela lub rezygnacji z uroczystości. Jak tę sytuację zamienić w pozytyw? Czas na wesele zimą! Podpowiadamy jak i gdzie zorganizować wymarzony dzień w magicznych okolicznościach!

Ślub i wesele – zimą to nie problem!

Wielu parom wydaje się, że wesele zimą traci całkowicie swój magiczny miłosny klimat – nic bardziej mylnego. Sytuacja, która zmusiła młode pary do przełożenia wesela z okresu letniego, zaoferowała wielu z nich jedynie termin zimowy. Tylko o tej porze roku można jeszcze znaleźć wolne terminy w hotelach czy salach weselnych. Jeśli taka okazja się nie zdarzy, terminy będą naprawdę odległe. Obecnie na wymarzoną salę weselną czeka się około 2 lat. Ale czy ma sens przekładanie ślubu i wesela na tak odległy czas, kiedy praktycznie wszystko było już dopięte na ostatni guzik, a ślub miał odbyć się już za moment? Wiele par nie chce czekać tak długo. Sam okres oczekiwania na ten jedyny w życiu dzień jest dość stresujący dla Pary Młodej, a nawet gości. Zakochani nie chcą więc czekać z zawarciem związku małżeńskiego, tym bardziej, że wiążą się z nim inne poważne życiowe decyzje, takie jak kupno mieszkania czy powiększenie rodziny. Dlatego w każdej sytuacji należy szukać jak najwięcej pozytywów. Czy wesele zimą także może mieć te dobre strony?



Wesele zimą – uroczystość w ten wyjątkowy czas

Dlaczego wesele zimą może być wyjątkowe?

Oczywiście, że tak. Wesele zimą jest niepowtarzalne. Otoczone piękną aurą, wcale nie musi oznaczać nieudanej pogody. Co więcej, latem także pogoda nie jest zagwarantowana, może się bowiem okazać, że w ten wyjątkowy dzień spadnie deszcz. Zimą temperatura opiewa poniżej zera, ale dobre przygotowanie do tego dnia sprawi, że w sercach Państwa Młodych i gości będzie naprawdę ciepło. Bywały czasy, że okres wesel zaczynał się od czerwca i trwał maksymalnie do sierpnia. Obecnie ten czas jest znacznie bardziej wydłużony. Wesela zaczynają się już nawet w kwietniu, a kończą wraz z początkiem października. Jedynie w listopadzie młodzi raczej nie decydują się na wesele, ponieważ kojarzą ten miesiąc z okresem zadumy. Grudzień to wyjątkowy czas, w którym zmienia się cała rzeczywistość wokół nas. Zaczynają się przedświąteczne przygotowania, co skłania rodziny do przebywania właśnie w takim gronie. Dlaczego nie wykorzystać więc tego czasu na wspólne świętowanie miłości? Najważniejszą jednak sprawą jest wybór odpowiedniej sali weselnej lub restauracji, która zorganizuje uroczystość marzeń i zadba o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół.



Wesele zimą w okresie świątecznym – magiczna aura i czas dla rodziny

Najlepsze miejsce do organizacji ślubu i wesela zimą – Dwór Korona Karkonoszy

Praktycznie do końca lutego, a nawet w marcu, szczególnie Południowa część Polski jest pokryta grubą warstwą śniegu. Taka pogoda to wymarzona aura na bajkowe, górskie wesele. Widoki górskich szczytów pokrytych białym puchem zachwycą zarówno parę młodą, jak i gości. Nie ma piękniejszego tła do pamiątkowych fotografii, niż góry. Taki rodzinny wyjazd to świetna okazja do spędzenia razem trochę więcej czasu, niż sama uroczystość. Dla wielu gości jest to świetny pretekst do urlopu i odpoczynku po całym roku ciężkiej pracy i długich przygotowań do świąt. Przestronne pokoje, świetną kuchnię i zjawiskową salę weselną w samym sercu gór, oferuje Dwór Korona Karkonoszy. Wesele zimą to pomysł na zorganizowanie przyjęcia, na jakim goście jeszcze nie byli. Liczba wesel, którą Dwór Korona Karkonoszy zorganizował, jest imponująca. To doświadczenie sprawia, że każda uroczystość jest jeszcze bardziej dopracowana. Goście zachwycają się także wysokim poziomem obsługi, która każdego dnia stara się zadbać o gości jak najlepiej. Do każdej pary weselnej hotel podchodzi indywidualnie, dlatego spełni nawet najbardziej szalone pomysły, związane z uroczystością weselną. Ponadto jest możliwość zorganizowania uroczystości zaślubin w plenerze. Ślub cywilny na tle gór? To zaskoczy wszystkich, nawet najbardziej wymagających gości!