Weekend w Zatorze. Gdzie przenocować?

Zator to miejscowość położona w województwie małopolskim. Znana jest przede wszystkim ze znajdujących się w niej parków rozrywki, które co roku przyciągają setki tysięcy gości nie tylko z Polski, ale również z innych krajów. Planujesz weekendowy wyjazd do Zatoru? W takim przypadku warto poszukać dobrego noclegu!



Zator – gdzie przenocować?



Chociaż Zator nie jest dużą miejscowością, ponieważ liczy sobie około 3,5 tysiąca mieszkańców, to jednak jest bardzo często odwiedzany przez turystów. Stąd też do dyspozycji jest pełna gama noclegów dla tych, którzy chcą zatrzymać się w Zatorze na dłużej. Wśród dostępnych propozycji prym wiodą obiekty noclegowe wyższej klas jak apartamenty, hotel Zator ma do zaoferowania obiekty, które mogą spełnić oczekiwania nawet bardzo wymagających gości. Dostępne są także hotele Spa, które zapewniają dostęp do luksusowego zaplecza Spa & Wellness. Z kolei ci, którym zależy na niższych cenach, mogą wybrać domki letniskowe, kempingi i pola namiotowe, a także kwatery – pokoje na wynajem, które pozwalają na przenocowanie bez przepłacania. Na uwagę zasługuje szeroka gama ofert noclegowych skierowanych do rodzin. Jako że Zator chętnie odwiedzany jest przez rodziców z dziećmi, przygotowano dla nich pełną paletę propozycji, w tym między innymi wygodne apartamenty oraz hotele z pokojami typu studio i możliwością skorzystania z dostawek.

Noclegi w Zatorze – ile trzeba za nie zapłacić?



Koszty związane z nocowaniem w Zatorze nie są wysokie, dlatego też turyści nie muszą przygotowywać się na bardzo wysoki wydatek. Gdy chodzi o hotel Zator i okolice to najczęściej koszty rozpoczynające się od około 200 złotych za pokój dwuosobowy. W przypadku obiektów wyższej klasy należy liczyć się z kosztem około 300 złotych za dobę. Dla oszczędnych dostępne są noclegi w cenie już od około 50-100 złotych za dobę dla dwóch osób. Najmniej należy zapłacić za nocowanie na kempingach i polach namiotowych. Oszczędnym wyborem są także apartamenty oraz domki letniskowe przeznaczone dla większych grup – wtedy cena na jednego gościa także jest atrakcyjna. Z dokładnymi ofertami noclegowymi w Zatorze można zapoznać się już teraz online.