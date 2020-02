Walentynkowa promocja w salonie KODANO Optyk!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W salonie KODANO Optyk w Sosnowcu można znaleźć wyjątkową walentynkową promocję. Kup jedną parę okularów, a drugą tańszą otrzymasz jedynie za 1 zł! To doskonała okazja do obdarowania ukochanej osoby wymarzoną parą okularów. Promocja dotyczy zarówno okularów korekcyjnych, jak i przeciwsłonecznych.

Salon KODANO Optyk w Sosnowcu

KODANO Optyk posiada jeden salon w Sosnowcu i jest on zlokalizowany w Centrum Handlowym Auchan przy ul. Zuzanny 20. Salon powstał w listopadzie 2018 r. i oferuje kilkadziesiąt modeli okularów. Wybór jest zatem ogromny i sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Salon KODANO oferuje okulary znanych marek takich jak: Ray Ban, Emporio Armani, Versace, Moretti, Loretto i wiele innych. Dodatkowo oprócz okularów znajdziecie Państwo również soczewki kontaktowe i akcesoria okularowe (płyny pielęgnacyjne czy etui na okulary).

KODANO Optyk

We wszystkich salonach KODANO Optyk można zarówno kupić okulary, jak i zbadać wzrok. Badania wykonują wykwalifikowani optometryści i refrakcjoniści, którzy profesjonalnie zdiagnozują ewentualną wadę wzroku. Natomiast dobór odpowiednich oprawek do kształtu twarzy to zadanie doradców klienta, którzy profesjonalnie dobiorą odpowiedni model.

Walentynkowa promocja w salonach KODANO Optyk 1+1 jest dostępna w całej Polsce. Kup jedną parę, a drugą tańszą dostaniesz za 1 zł! Promocja trwa od 3 do 15 lutego.

Salony KODANO znajdziemy także w Krakowie, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kaliszu, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Toruniu oraz we Wrocławiu.