Wakacje w Toskanii - jak się przygotować?

Obowiązujące obecnie ograniczenia w poruszaniu się, a także obostrzenia sprawiają, że rośnie w nas głód podróżowania. Z dnia na dzień coraz bardziej tęsknimy za swobodą w przemieszczaniu się i jesteśmy spragnieni kontaktów z innymi ludźmi. Wielu z nas w okresie letnim chciałoby wreszcie opuścić mury domu, wybierając się najlepiej w słoneczne miejsce takie jak np. urokliwa i pełna atrakcji turystycznych Toskania.

Jak przygotować się do wakacji w Toskanii?

Nasze wymarzone wakacje w Toskanii mogą jak najbardziej stać się rzeczywistością, jednak powinniśmy przygotować się do nich w odpowiedni sposób. Większość z nas spragniona jest podróżowania, jednak w związku z panującą pandemią stawiamy przede wszystkim na nasze bezpieczeństwo. Z tego też względu decydując się na spędzenie wakacji w Toskanii, najlepiej, jeśli postawimy na nocleg w domu lub w apartamencie wakacyjnym z dojazdem własnym samochodem. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Po pierwsze ograniczmy w ten sposób kontakty z innymi ludźmi, nie narażając się tym samym na zagrożenia płynące z trwającej obecnie pandemii, a jak wiadomo zatłoczone hotele zmniejszają nasze bezpieczeństwo. Wakacje w domach i apartamentach wakacyjnych zapewniają nam większą swobodę oraz spokój, który idealnie sprzyja wypoczynkowi. Dzięki podróżowaniu własnym samochodem możemy samodzielnie decydować o tym, gdzie po drodze się zatrzymamy i jakie atrakcje turystyczne będziemy oglądać. Jeśli zależy nam na tym, aby nasze toskańskie wakacje spędzić w typowym kamiennym domku z basenem, to czym prędzej powinniśmy dokonać jego rezerwacji, ponieważ czekając do ostatniej chwili, musimy liczyć się z tym, że oferty będą już mocno "przebrane". Jaki jednak kierunek naszej podróży powinniśmy obrać?

Klimatyczne miejscowości w regionie Toskania Chianti

Decydując się na spędzenie wakacji w Toskanii mamy do wyboru wiele urokliwych miejscowości, wśród których warto wymienić w szczególności położone w głębi Greve in Chianti, San Gimignano, Castelfiorentino oraz Castellina in Chianti, a także znajdujące się w pobliżu morza Marina di Massa oraz Viareggio. Czym jednak charakteryzują się te miejsca? Greve in Chianti to miejscowość, która zachwyca krajobrazem licznych winnic, cyprysów oraz gajów oliwnych. Centralnym miejscem jest tutaj plac Piazza Matteotti z licznymi restauracjami, a także sklepami z lokalnymi przysmakami oraz winem. San Gimignano to z kolei jedno z najlepiej zachowanych w Europie średniowiecznych miast, którego centrum niemal w całości otoczone jest kamiennym murem. Po jego przekroczeniu możemy zobaczyć to, co we Włoszech jest najpiękniejsze, czyli historyczne kamienice, restauracje serwujące lokalne produkty, a także sklepy z pamiątkami. Wybierając się w kierunku Piazza della Cisterna, koniecznie powinniśmy wejść na znajdujący się tam taras widokowy, z którego rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na zielone wzgórza Toskanii, liczne gospodarstwa agroturystyczne, a także przepiękne wille, lasy oraz gaje oliwne. W połowie drogi między Florencją, Pizą i Sieną znajduje się z kolei miejscowość Castelfiorentino, w której możemy podziwiać liczne zabytki takie jak Teatr del Popolo, Sanktuarium Santa Verdiana, Oratorium Oratorio dei Santi Lorenzo i Barbara, a także romańsko-gotycki kościół św. Franciszka. Kolejną ciekawą destynacją jest Castellina in Chianti, do której przyjeżdżają głównie turyści pragnący zobaczyć prawdziwą Toskanię z przydrożnymi winnicami oraz tradycyjnymi kamiennymi budynkami. Toskania to nie tylko zabytki, gaje oliwne oraz winnice, ale również plaże, które możemy zobaczyć, wybierając się do Marina di Massa lub Viareggio. Pierwszy kurort to typowa nadmorska dzielnica z pięknymi plażami, romantycznymi uliczkami, urokliwym Placem Pomarańczy oraz licznymi restauracjami i pubami. Z kolei położony na wybrzeżu Morza Tyreńskiego Viareggio to ośrodek turystyczny z pięknymi piaszczystymi plażami, zabytkami, parkami oraz basenami. Możemy tutaj zobaczyć aż dwie latarnie morskie, przystań, a także przepiękne rezydencje będące wizytówką tej miejscowości.