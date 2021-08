Volvo XC60 w programie Volvo Selekt

Zakup używanego auta zawsze wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza gdy kupujemy samochód z niesprawdzonego miejsca. Dlatego warto rozważyć zakup auta u Autoryzowanego Dealera, takiego jak Auto-Boss. Różne firmy motoryzacyjne cechują się różnym podejściem do sprzedaży używanych aut. W Volvo istnieje coś takiego jak program Volvo Selekt, który daje klientom pewność, że kupowane auta są sprawdzone a ich stan techniczny nie wzbudza obaw. W tym artykule chcemy przyjrzeć się bliżej ofercie Volvo Selekt oraz wybranym modelom Volvo, które doskonale radzą sobie na rynku samochodów używanych.

Volvo Selekt

Niezależnie czy twoja decyzja o zakupie nowego auta jest wymuszona czy po prostu chcesz wymienić auto, to czas i cenę odgrywają najczęściej znaczenie. Program Volvo Selekt został stworzony z myślą o osobach, które wymagają najwyższej jakości i szybkości w realizacji procedur zakupowych. Volvo od lat stara się aby klienci mieli jak największy wybór aut używanych w doskonałym stanie technicznym. Jest to możliwe dzięki bardzo szczegółowej wewnętrznej kontroli przeprowadzanej w zgodzie ze standardami Volvo.

Wszystkie auta sprzedawane w programie Volvo Selekt mają dodatkowo wgrywane najnowsze oprogramowanie dzięki czemu są jeszcze lepsze. Dodatkowo umowa przewiduje możliwość wymiany wybranego modelu na inny w ciągu 30 dni albo przed przejechaniem 1500 km od momentu zakupu.

Kupując używany samochód kluczową rolę odgrywa sprawdzenie jego stanu technicznego. Niestety często okazuje się, że kupując auto w niższej cenie, z każdym miesiącem wychodzą kolejne problemy, które będą wymagać kosztownych napraw. Autoryzowani Dealerzy Volvo oferują swoim klientom gwarancję lub ubezpieczenie kosztów naprawy, które obejmują kluczowe mechanizmy auta przez rok i to bez limitu kilometrów.

Dodatkowo decydując się na zakup auta w usłudze Volvo Selekt w przypadku kolizji masz możliwość skorzystania z gwarantowanej w standardzie opcji Assistance. Takie rozwiązanie zapewnia pomoc drogową niezależnie od pory na terenie całej Unii Europejskiej

Kupując auto w pierwszym lepszym komisie nie licz na to, że przed wystawieniem do sprzedaży zostało one sprawdzone w 100 punktach kontrolnych tak jak dzieje się to w Volvo. Taki przegląd to koszty, a komisy często robią wszystko, aby je ciąć kosztem jakości sprzedawanych aut.

Używane samochody Volvo

Wiemy już, czym jest program Volvo Selekt, czas więc pokrótce wspomnieć o kilku modelach Volvo, które cieszą się popularnością na rynku aut używanych. Zacznijmy może od modelu XC40, czyli kompaktowego miejskiego SUVa. Samochód doskonale sprawdza się w wąskich ulicach miasta oraz na trasach. Wygodne fotele pozwalają na komfortową jazdę 4 osobom. Samochód dostępny jest w wersjach Mild Hybrid, Plug-in i jako auto w pełni elektryczne. Dwie pierwsze wersje nastawione są na niskie spalanie, natomiast wersja w 100% elektryczna to bezemisyjna i tania jazda. Volvo XC40 jest autem popularnym ze względu na swoją relatywnie niską cenę, zwłaszcza gdy zobaczy się co ma do zaoferowania pod kątem komfortu i bezpieczeństwa.

Również nieco większa wersja Volvo XC60 nie narzeka na brak zainteresowania. Jest to auto nieco bardziej nadające się dla rodziny, ze względu na większą przestrzeń. Pod względem zastosowanych systemów oba modele dysponują bardzo zbliżonymi technologiami. Volvo XC60 to średni SUV, który doskonale sprawdza się na trasach i w mieście, gdzie manewrowanie autem jest naprawdę proste, również za sprawą licznych czujników i kamer. Używane Volvo XC60 to doskonały wybór dla osób pragnących luksusu w przystępnej cenie.

Volvo V60 to natomiast doskonale prezentujące się kombi. Doskonałe proporcje sprawiają, że auto przez wiele osób jest uznawane, za obecnie najładniejsze kombi jakie jeździ po drogach świata. Fotele w Volvo V60 zachęcają do pozostania w aucie i przedłużenia podróży. Samochód jest bardzo multimedialny, a liczne rozwiązania pomagają prowadzić pojazd niezależnie od warunków drogowych.

Samochody używane Volvo w Auto-Boss

Możemy pisać o różnych modelach Volvo, ale najlepiej będzie samemu przekonać się o zaletach tych aut. Autoryzowany Dealer Volvo Auto-Boss posiada szeroką gamę samochodów używanych dostępnych od ręki. Na miejscu dostaniesz również, wszelkie informacje na temat aut Volvo i ewentualnych form finansowania. Nie zwlekaj i wybierz używane auto w Salonach Auto-Boss.