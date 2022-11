Twarda woda - jakich szkód możemy doświadczyć?

To, czy woda jest miękka, czy twarda, nie pozostaje bez znaczenia zarówno dla jej walorów smakowych, jak i dla innych cech. Odpowiednia miękkość lub twardość wody może, chociażby ułatwiać lub utrudniać tworzenie się piany podczas mycia. Przede wszystkim jednak twardość wody wpływ ma na stan mających z nią kontakt elementów instalacji oraz sprzętów AGD. Czego można spodziewać się, jeśli w naszych kranach płynie twarda woda?

Objawy twardej wody

Jednym z najbardziej widocznych skutków używania twardej wody jest tworzenie się kamienia. Charakterystyczny osad w kolorze białym lub żółtym to wytrącone jony wapnia i magnezu. Z kolei rdzawy kolor wody, jej metaliczny posmak i zapach lub charakterystyczny, czerwonawy nalot to wynik wysokiej zawartości żelaza w wodzie. Jeśli zauważymy tworzenie się kamienia, rdzy lub woda smakuje metalicznie, prawdopodobnie możemy mieć problem z twardością wody. Co więcej, w przypadku cieczy, która wymaga zmiękczania, problemem może być niedostateczne pienienie się mydła czy innych detergentów ze względu na jej zwiększone napięcie powierzchniowe. Nasze przypuszczenia może jednak potwierdzić badanie wody. Jeśli okazałoby się, że znajduje się w niej więcej niż 500 mg węglanu wapnia na litr, oznaczałaby, że do czynienia mamy już z bardzo twardą wodą. Dodatkowo występować może też duże stężenie magnezu oraz innych pierwiastków, np. wspomnianego żelaza, ale też manganu czy glinu.

Kamień i rdza w domu

Szkody, które wyrządzić może twarda woda w domu, bywają różne. Najczęściej wymienia się:

Rozszczelnianie baterii

Osadzanie się kamienia na baterii łazienkowej nie ogranicza się tylko do nieestetycznego wyglądu kranów czy żółtych nalotów na umywalkach. Zalegający osad może zwiększać ciśnienie wewnętrzne w baterii, ponieważ znajdujące się w niej przewody mają zmniejszone światło — zostają zatkane przez kamień. W rezultacie dojść może do rozszczelnienia baterii.

Awarie sprzętu AGD

Kamień może osadzić się na każdym sprzęcie gospodarstwa domowego, które ma kontakt z twardą wodą. Nie oszczędza ani czajników, ani pralek, zmywarek, ekspresów do kawy itp. Sprzęt, którego wnętrze będzie zakamienione szybko się psuje, ulega usterkom, a w dalszej perspektywie może całkowicie przestać działać. Zakamieniona grzałka w pralce zaburza swoje parametry elektryczne, co w konsekwencji może nawet wybijać bezpieczniki w instalacji elektrycznej.

Awarie kotłów grzewczych

Twarda woda szkodzi również kotłom grzewczym. Gromadzący się kamień kotłowy wewnątrz kotła spowalnia pracę urządzenia. W konsekwencji przestaje ono efektywnie ogrzewać pomieszczenie. Co więcej, wahania w efektywności ogrzewania spowodowane niszczącym działaniem kamienia, mogą korelować z nadmiernym zużyciem energii, co prowadzi do wzrostu rachunków za ogrzewanie.

Korozja rur

Osad z cząsteczkami utlenionego żelaza to nic innego jak rdza. Ta z kolei stanowi poważne zagrożenie dla rur. Kiedy rdza zacznie wżerać się z rury, mogą powstać w nich ubytki. Te zaś łatwo prowadzą do powstania przecieków, a w skrajnych przypadkach, nawet do zalania pomieszczeń, gdzie są doprowadzane.

Zagrożenie dla zdrowia

Samo spożycie wapnia czy magnezu wraz z wodą, nawet w sporych ilościach, nie musi wiązać się z poważnym zagrożeniem zdrowotnym. Picie twardej wody rzadko ma konsekwencje dla organizmu, o ile mowa prawidłowo funkcjonującym ciele i zdrowych nerkach. Niemniej, osad z kamienia i rdzy bywa bazą do rozwoju bakterii, np. Legionelli. Odpowiednie uzdatnianie wody może pomóc w pozbyciu się tego problemu.

Jak zmiękczyć wodę?

Zanim zdecydujemy się walczyć z twardą wodą, warto odpowiednio ją przebadać. O odpłatne przebadanie próbki wody można wystąpić do sanepidu lub poprosić o pomoc firmę zajmująca się zawodowo badaniem i uzdatnianiem wody. Na stronie granimex.com.pl znajduje się formularz, przez który można skontaktować się z ekspertami i zapytać o możliwość przebadania wody. Jeśli będziemy już wiedzieć, jaki jest skład fizykochemiczny cieczy, będzie można precyzyjnie dobrać odpowiednią metodę uzdatniania. Zmiękczanie wody polega na usuwaniu z niej nadmiaru minerałów, ze szczególnym uwzględnieniem jonów wapnia, magnezu i żelaza. Uzyskuje się to np. dzięki zastosowaniu zmiękczaczy i odżelaziaczy.

Twarda woda jest wrogiem instalacji wodnych, sprzętów domowych, armatury łazienkowej. Osad pozostawia brzydkie ślady, ale prawdziwym zagrożeniem jest jego wpływ na rury, baterie i wszelkie inne elementy, które mają kontakt z twardą wodą.