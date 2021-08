Torty na każdą okazję

Puszysty biszkopt, słodki i rozpływający się w ustach krem w towarzystwie efektownych dodatków - tak brzmi idealny tort, który zwieńczy każdą uroczystość. Chcemy, by wypieki podkreślały charakter przyjęcia, jednak nierzadko stanowi to problem, z którym przychodzi mierzyć się organizatorom imprezy. Przedstawimy, jak wybrać smaczny tort, który nada się na urodziny dla dziecka i dorosłego, chrzest czy komunię!

Co w torcie jest najważniejsze?

W torcie najważniejsze są trzy elementy - smak, wygląd i jakość. Aby spełnić każdy z tych aspektów istotny jest wybór profesjonalnej cukierni, która zadba o tort w sposób wszechstronny. Profesjonaliści zajmują się nie tylko dobraniem najlepszej kompozycji produktów, ale także sprowadzeniem ich od godnych zaufania dostawców. Jakość produktów i ozdób będzie miała bezpośredni wpływ zarówno na wygląd tortu, jak i jego smak, dlatego nie warto na tym oszczędzać!

Tort okolicznościowy - na komunię, chrzest czy imieniny

Torty dla dzieci cieszą się ogromną popularnością, a co za tym idzie ich wybór w katalogach cukierni jest ogromny. Warto udać się do interesującej nas lokalizacji i przejrzeć realizacje doświadczonych cukierników. Wypieki przygotowywane na komunię czy chrzest są klasyczne i zazwyczaj mają podobne ozdoby, dlatego najlepiej korzystać z gotowych rozwiązań, które cieszą się popularnością.

Tort urodzinowy dla dziecka

W przypadku planowania tortu na urodziny dziecka zastanów się nad tym, co najbardziej lubi Twoja pociecha. Czy ma ulubioną zabawkę, motyw z filmu, bajkę itp. - jeżeli tak, wykorzystaj to w ozdobach - np. opłatkach z nadrukowanym zdjęciem lub cukrowych figurkach. Jednocześnie zadbaj o to, by tort miał w miarę neutralny smak - owocowy lub śmietankowy, który nie wywołuje dolegliwości żołądkowych u najmłodszych.

Torty dla dorosłych

W przypadku tortów dla dorosłych pole manewru jest zdecydowanie największe - możesz zdecydować się na nietypowe zdobienia - naked cakes, gładkie torty czy takie ozdobione marcepanem lub naturalnymi kwiatami. W kwestii smaku wybór jest również większy - możesz sobie bez obaw pozwolić na chrupiące dodatki, alkohol w kremach czy gorzką czekoladę, za którą nie przepadają najmłodsi goście. Tak naprawdę przy tworzeniu smacznych tortów dla dorosłych nie ma żadnych ograniczeń poza naszą wyobraźnią.

3 złote zasady, które warto znać przy wyborze tortu!

Wybierz smak, który odpowiada przede wszystkim Tobie. Obecnie cukiernicy oferują szeroki wybór najróżniejszych smaków - zarówno tych standardowych (czekoladowy, waniliowy, truskawkowy, śmietankowy), jak i niekonwencjonalne (marakuja, lemon curd, czekolada belgijska lub biała). Wybierz wielkość tortu sugerowaną przez cukiernika, dobraną indywidualnie do liczby osób uczestniczących w danej uroczystości. Nie wybieraj tortów, które są niepotrzebnie ogromne, a tym bardziej nie działaj zgodnie z zasadą “lepsza ilość niż jakość”. Lepiej za tę samą cenę mieć tort najwyższej jakości, niż ogromny, wątpliwej jakości wypiek. Dekorację dobierz zgodnie z charakterem imprezy, w ten sposób podkreślisz atmosferę, a nie przytłoczysz gości wyglądem nadmiernie ozdobionego tortu.

Każdy z nas oczekuje profesjonalnego doradztwa i pomysłu, który zachwyci gości i solenizanta, dlatego warto projekt i realizację smacznego tortu powierzyć cukierni z wieloletnim doświadczeniem. Przykładem takiego miejsca jest Cukiernia Hania, która dokłada wszelkich starań, aby upiększyć każdą imprezę.

