The Strings – przezabawna sztuka o przyjaźni i miłości do muzyki! /fot. Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Spektakl "The Strings" to komedia o przyjaźni, życiowych zakrętach i muzyce. Zobacz 17 stycznia 2025 r. w Sosnowcu i przeżyj dwie godziny śmiechu i wzruszeń.

"The Strings" – spektakl pełen humoru i wzruszeń

The Strings - przezabawny spektakl komediowy o przyjaźni, życiowych zakrętach i miłości do muzyki. Musisz to zobaczyć! Niebanalne żarty, moc przyjaźni, grupa 5 mężczyzn, którzy spotkali się będąc na życiowym zakręcie. W tle muzyka, która osładza ich perypetie. To krótki opis spektaklu autorstwa i reżyserii Macieja Kowalewskiego "The Strings - pełna humoru i zwrotów akcji sztuka, która po prostu przywraca wiarę w marzenia oraz siłę przyjaźni.

Kim są bohaterowie "The Strings"?

To Ernest, Kotlet i Manuel. Ernest rozpacza, ponieważ żona wyrzuciła go z mieszkania i z życia. Kotlet za dużo pije, a na dodatek został zwolniony z zespołu chippendales, który sam założył. Manuel właśnie wyleciał z hukiem z legendarnego zespołu Figi, który dziś koncertuje w muszli. Załamani panowie na zakręcie życiowym postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i zakładają zespół The Strings.

Występują:

Wojciech Brzeziński / Maciej Kowalewski

Michał Koterski

Bartosz Żukowski

Krzysztof Wieszczek

Piotr Borowski

Spektakl pełen emocji

Kto do nich dołączy? Jak potoczą się ich losy? O tym przekonacie się będąc na widowni. Od pierwszych minut spektaklu, będą płynąć łzy ze śmiechu, by następnie przeszły w łzy wzruszenia. Nasi bohaterowie przez całą sztukę na oczach widza, będą zmieniać swoje podejście do życia, priorytety, a przyjaźń stanie się dla nich czymś najważniejszym. Gwarantujemy świetną, dwugodzinną zabawę! Uwaga! Spektakl i utwory w nim zawarte uzależniają!

Bilety z rabatem!

Nie przegap tej wyjątkowej produkcji! "The Strings" będzie można obejrzeć 17 stycznia 2025 roku o godzinie 17:00 i 20:30 w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Bilety z rabatem -30% dostępne na stronie.